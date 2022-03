Renaud dévoile le clip de «Si tu me payes un verre», premier titre de son nouvel album

Alors qu’un album de reprises sortira le 6 mai prochain, Renaud en a dévoilé le premier clip, «Si tu me payes un verre».

«Il faut savoir s’aimer malgré la gueule qu’on a. Et ne jamais juger le bon ni la canaille. Si tu me payes un verre, je ne t’en voudrai pas. De n’être rien du tout... Je ne suis rien qui vaille.» Assis à une table du Lux Bar, à la Butte Montmartre, Renaud déclame les paroles de son titre «Si tu me payes un verre», premier extrait de son album à venir. Il y a près d’un demi-siècle, Bernard Dimey griffonnait « Si tu me payes un verre » dans son bloc-notes. Désormais, Renaud la chante dans un piano-voix, de sa voix grave et écorchée.

Une soirée spéciale le 5 avril

La sortie de son clip suit l’annonce de la sortie de son 19e album, «Métèque». Ce dernier, qui sortira le 6 mai prochain, à seulement quelques jours de son 70e anniversaire, est un projet de reprises. Si les fans peuvent le pré-commander à compter de ce jeudi 31 mars, il faudra patienter jusqu’au mois de mai pour écouter les titres. On sait d’ores et déjà qu’on trouvera treize réinterprétations de titres d’artistes qui l’ont inspiré : George Moustaki (logique lorsque l’on voit qu’il a choisi d’appeler son album «Métèque»), Jacques Higelin, Françoise Hardy, Yves Montand, Hugues Auffray, Jean Ferrat, Bourvil ou encore Boby Lapointe.

Ces nouvelles sont une preuve que l’artiste n’est pas prêt de stopper sa carrière. Malgré ses problèmes d’addictions, le chanteur semble remis sur pieds et prêt à poursuivre. En novembre dernier, il avait déclaré au Parisien : «J'ai éliminé la clope, je suis passé de soixante par jour à quinze. Je suis accro à la vapoteuse. Et j'ai arrêté définitivement l'alcool depuis six mois. Je suis un homme neuf.»

Néanmoins, la tournée n’est pas d’actualité. «Je suis à la retraite. Je ferai un minimum de promo, c'est tout», a-t-il affirmé. Sachez tout de même que France 2 lui consacrera une soirée spéciale le 5 avril au Dôme de Paris, avec de nombreux artistes invités dont Tryo et Gauvain Sers.