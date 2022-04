Le musée Albert Kahn rouvre ses portes, entre jardins et photos

Après six ans de travaux, le musée départemental Albert-Kahn rouvrira ses portes au public dès ce samedi 2 avril. Situé à Boulogne-Billancourt, il présentera une collection permanente ainsi que des expositions temporaires. Visite en avant-première.

Niché à Boulogne-Billancourt, le musée Albert-Kahn est un véritable joyau, des œuvres exposées jusqu’à ses jardins. Après six ans d’un long et patient travail de scientifique pour le protéger et le restaurer, il rouvrira au public dès demain. Le vaste chantier de restructuration s’est attaqué à la construction d’un nouveau bâtiment de 2.300 m2 ainsi qu’à la réhabilitation de huit autres bâtiments (sept bâtiments patrimoniaux du site et l’ancienne galerie d’exposition).

Musée départemental Albert-Kahn © CD92 - Olivier Ravoire

Le but du nouveau lieu est simple : être un lieu d’éducation à l’image, par l’image, à destination d’un public le plus large possible. Au-delà du fonds permanent, la grande nouveauté repose sur la présentation d’expositions temporaires au premier étage. Les visiteurs trouveront également un centre documentaire, un auditorium, un espace de résidence d’artiste, un café une boutique ou encore un espace pour les familles.



Une architecture inspirée des traditions japonaises

Le bâtiment, signé par le célèbre architecte Kengo Kuma, s’inspire de l’architecture traditionnelle japonaise. Et notamment de «l’engawa», l’espace entre deux, petite plate-forme en bois entre la maison et les éléments. Appliqué au musée, ce vocabulaire architectural permet un dialogue entre l’architecture et les jardins. Tout au long du parcours muséal, vous verrez ainsi de nouveaux points de vue sur le jardin, les éléments venant même parfois jusqu’à entrer dans le bâtiment. À l’intérieur, des matériaux naturels sont utilisés, tels que le bois, avec les grandes lignes au plafond visant à orienter la visite.





Côté exposition permanente, la collection présente notamment les incroyables «archives du monde», soit 72.000 autochromes (la plus importante au monde) ainsi qu’une centaine d’heures de film. Jusqu’en 1931, le banquier philanthrope Albert Kahn (1860-1940) a en effet envoyé des opérateurs à travers la planète afin de capturer son essence. Ayant lui-même voyagé auparavant, il avait observé les mutations des sociétés traditionnelles ainsi qu’une première uniformisation du monde. Celui qui a connu une ascension fulgurante sera durant toute sa vie un mécène important et mystérieux. Un unique cliché est disponible de celui qui fuyait systématiquement les objectifs.





La première salle de l’exposition présente une sélection automatisée des clichés pris au fil de ces explorations : de la première photo à la dernière, un cliché est sélectionné toutes les 26 images, et donne une vision globale de ce tour du monde culturel. Quatre thèmes sont ensuite proposés dans les archives du monde : voyage, géographie, actualité et ethnologie. Parmi les dernières missions, on découvre notamment des témoignages rares tels que les premiers films de cérémonie vaudoue en 1930.

La splendeur des jardins

Impossible de ne pas parcourir les magnifiques jardins, divisés en plusieurs parties : jardin à la japonaise, à la française… Plusieurs pavillons proposent de poursuivre la visite, tel que l’espace «La fabrique des images».

Le visiteur est alors invité à se rendre sur le terrain avec les opérateurs pour mieux embrasser les missions, comprendre les voyages et les équipements techniques. Quatre opérateurs emblématiques sont notamment présentés.

Vous pourrez découvrir les différents espaces à votre rythme, et vous perdre dans les dédales de ce splendide jardin patrimonial à scènes paysagères. Une visite culturelle immanquable.

Musée départemental Albert-Kahn. 2 rue du Port, Boulogne-Billancourt, métro Boulogne - Pont de Saint Cloud, terminus de la ligne 10.