Molières 2022 : Vanessa Paradis et Laetitia Casta décrochent une première nomination

Les Molières ont dévoilé la liste des nommés, qui concourront cette année pour les plus prestigieuses récompenses du théâtre. Annulée l’année dernière, la 33 cérémonie des Molière se tiendra le 30 mai prochain aux Folies Bergères.

Elle réunit une pléiade de personnalités. A commencer par Vanessa Paradis. Montée pour la première fois sur scène à la rentrée dans «Maman», écrite pour elle par son compagnon Samuel Benchetrit, l'interprète de «Joe le taxi» décroche d’emblée une nomination dans la catégorie meilleure comédienne de théâtre privé. Elle sera confrontée à Catherine Hiegel, Barbara Schulz et Cristiana Reali, toutes déjà nommées ou récompensées par le passé.

Pour le théâtre public, Isabelle Huppert rafle elle aussi une nomination pour sa performance dans «La Cerisaie» de Tchekhov, monté par Tiago Rodrigues, futur directeur du festival d’Avignon dès l'année prochaine. Une pièce qui avait ouvert le festival l'année dernière dans la Cour du palais des Papes. Isabelle Huppert, déjà lauréate d’un Molière d’honneur en 2017, sera notamment face à Julie Depardieu.

Pour son retour sur scène, quatre ans après «Scènes de la vie conjugale», la comédienne et mannequin Laetitia Casta est nommée dans la catégorie meilleure révélation féminine pour sa performance dans la peau de la pianiste Clara Haskil.

Du côté des comédiens, Pierre Arditi (Fallait pas le dire) et Michel Boujenah (L’Avare) s’affronteront, entre autres, au théâtre privé. Dans le public, Jacques Weber (Le roi Lear), Jacques Gamblin (Harvey) seront confrontés à Pierre Guillois et Olivier Martin Salvan, tous deux réunis dans «Les gros patinent bien» et respectivement nommé au Molière du meilleur comédien.

«Les gros patinent bien» et «Comme il vous plaira» raflent la mise

Au total, leur création «Les gros patinent bien – cabaret de carton», écrite et mise en scène par leur soin, après le succès de «Bigre» en 2014, décroche cinq nominations. Un sort partagé par «Comme il vous plaira», adaptation de Shakespeare, portée par dix comédiens et emmenée par Barbara Schulz.

Les «Producteurs» de Mel Brooks, musical monté par Alexis Michalik à la manière de Broadway, décrochent quant à eux quatre nominations, comme «Berlin, Berlin», narrant le péripéties d’un couple qui tente de fuir Berlin Est, «Le Voyage de Gulliver», mis en scène par Christian Hecq et Valérie Lesort, «Avant la retraite» avec Catherine Hiegel et «La Course des Géants», nouvelle création de Mélody Mourey après le succès des «Crapauds fous».

Elle aussi très attendue, la comédie musicale «Le Roi Lion», de retour en France après 14 ans d’absence, est naturellement nommée dans deux catégories : meilleur musical et meilleure création visuelle.

Quatre poids lourds du rire - Camille Chamoux, Vincent Dedienne, Gaspard Proust et Alex Vizorek, se disputeront par ailleurs le Molière de l’humour cette année. Outre sa nomination, Alex Vizorek animera la soirée diffusée sur France 3. Reste à savoir si, comme Blanche Gardin en 2018, il se remettra lui-même le Molière de l’humour.

Au total, dix-neuf statuettes seront attribuées le 30 mai prochain lors de cette cérémonie rebaptisée «400e cérémonie des Molières», alors que l’on célèbre cette année les 400 ans de la naissance de Jean Baptiste Poquelin.