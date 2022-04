Bigflo et Oli : le duo dévoile un nouveau clip ce mardi à midi

Après deux ans d’absence, le duo Bigflo et Oli signe son retour avec un nouveau clip, dévoilé ce mardi 5 avril, à midi.

«Nouveau clip demain à midi. On est de retour… enfin», ont écrit les deux rappeurs sur leur compte Instagram. Dans quelques heures, les fans découvriront le clip du single «Sacré Bordel» dont le tournage a été confié à Jérémy Levypon.

Comme en témoignent des images récemment publiées sur la Toile, Bigflo et Oli, âgés respectivement de 29 et 25 ans, ont tourné dans un cube vitré totalement insonorisé, installé sur la place du Capitole, à Toulouse (Haute-Garonne), leur ville natale.

La vidéo compilera également des images de ce studio pour le moins atypique filmées à Peyragudes, dans les Pyrénées, à Lauzerte, dans le Tarn-et-Garonne, ou encore à Paris, rapporte La Dépêche du Midi.

Nés d'un père argentin, chanteur de salsa, et d'une mère amoureuse de chansons françaises, les frères avait décidé de faire une pause «médiatique et réseaux sociaux» en octobre 2020 afin de «préparer le prochain album» et de prendre du temps pour eux.