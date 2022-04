«La République du foot» : le livre qui dévoile tous les liens entre politique et ballon rond

Alors que l’année 2022 est synonyme d’élection présidentielle en France et de coupe du monde au Qatar, Clément Pernia et Jean-Baptiste Guégan signent «La République du foot» (éd. Amphora), un ouvrage de référence sur l’histoire et les liens puissants entre le monde de la politique et celui du ballon rond.

Ce livre, qui se divise en 18 chapitres, s’attache à montrer comment ce sport est devenu le meilleur des alliés pour le pouvoir et s’est imposé dans le vestiaire présidentiel, de Charles de Gaulle, à François Mitterrand, en passant par Emmanuel Macron, et Nicolas Sarkozy, fan du Paris Saint-Germain et premier président-supporter d’un club dans l’histoire de la Ve république.

Les auteurs, Clément Pernia, journaliste, et Jean-Baptiste Guégan, consultant et enseignant en géopolitique du sport, mobilisent toute la classe politique française à travers des analyses précises et fouillées. Le duo s’appuie également sur plusieurs interviews d’intervenants médiatisés, comme par exemple le maire de Poissy Karl Olive, ou encore l’ex-Premier ministre Emmanuel Valls, à qui ils consacrent un chapitre.

«LE POLITIQUE​ EST OBLIGÉ DE S’Y INTÉRESSER»

«Derrière leur discours quotidien, les politiques sont des femmes et des hommes comme tout le monde et beaucoup sont fans de football. Nous avons essayé de le mettre en avant à travers plusieurs dizaines d’entretiens», explique Clément Pernia auprès de CNEWS, soulignant que ce sport «est tellement populaire et important pour le peuple qu’il fait obligatoirement l’objet de récupération politique».

«Comme certains meetings politiques et quelques évènements tels que les hommages, le football rassemble énormément de personnes. Il suffit de regarder les audiences télévisées des matches de l’équipe de France en coupe du monde. Le politique est obligé de s’y intéresser, d’avoir un regard, une vision sur cette discipline».

Jacques Chirac, par exemple, «était de loin le moins amateur de football». Mais, à l’approche de la coupe du monde 1998, «il s'est rapproché du groupe, à commencer à le côtoyer, jusqu’à créer un vrai lien avec les joueurs», jusqu'à la victoire. Ensuite, il a également «su tirer profit du football avec l'Euro 2000 et la finale en 2006», souligne le journaliste.

Outre la politisation de la victoire des Bleus, au fil des pages il est aussi question des tribunes, et plus précisément, du rapprochement nécessaire, mais pas toujours évident, entre le personnel politique et les supporters. Ce livre pertinent rend aussi un bel hommage aux ultras, engagés dans les gradins et en dehors du rectangle vert, à travers leurs actions sociales, notamment pour les enfants et les hôpitaux.

Sans oublier les femmes. «La République du foot» met à l’honneur les joueuses, en rappelant que, même si leur visibilité est croissante, l'autre match du football féminin, à savoir la lutte contre les inégalités de structures, d'accès aux contrats professionnels, et de salaires, est loin d’être terminé.

Clément Pernia et Jean-Baptiste Guégan, «La République du foot», éd. Amphora.

