Tahiti 80 : «On ne voulait pas d'un album de confinés»

Plus de vingt ans après ses débuts, le groupe Tahiti 80 revient avec un nouvel album, «Here With You», et prouve qu’il n’a rien perdu de son audace. Rencontre avec Xavier, membre fondateur.

Vous avez lancé le groupe dans les années 1990, comment tout a commencé ?

De manière très simple : tout est parti de rencontres et d'une passion pour la même musique. Avec Pedro on s'est rencontrés à Rouen, on venait juste d'arriver dans la ville. On était des musiciens débutants mais on avait cette volonté de passer de l'autre côté, de ne plus être des fans de musique mais des musiciens. On a commencé très vite, même si on ne jouait pas très bien (rires), puis on a été rejoint par des musiciens, et notre formation était complète en 1995-96. Dans la foulée on a été signé sur un label qui s'appelait Atmosphériques, il y a eu l’enregistrement de l’album à New York...

Quels souvenirs avez-vous de ces premiers moments à l’étranger ?

L’accueil du public a tout de suite été positif au-delà des frontières. Que ça soit en Europe au départ, en Belgique ou en Suisse par exemple, puis aux États-Unis ou au Japon. On sentait une vraie affinité en termes de goûts musicaux. Le public était assez sensible à notre pop chantée en anglais, ce n'était pas la norme à l'époque. Maintenant on a un peu de recul mais au début on avait plutôt la tête dans le guidon. C'était une période extraordinaire, non pas qu'on soit blasés aujourd'hui mais quand ça vous arrive la première fois c'est particulier.

Il y a des choses que vous regrettez de cette période-là, musicalement parlant ?

Non, je ne pense pas, de manière générale les regrets ça ne sert pas à grand-chose. On a eu la chance de commencer à un moment charnière de la musique. En 1998-99 et au début des années 2000 c’était la période faste de l'industrie musicale. Quand on a enregistré nos deux premiers albums à New York on passait quasiment un mois ou deux là-bas, il y avait de l'argent, du temps. On avait la possibilité de travailler avec des équipes de dingue, les meilleurs dans leurs corps de métier. Par exemple pour le premier album on a travaillé avec le producteur des Cardigans, Tore Johansson. Aujourd'hui le paysage musical a beaucoup changé, on s'adapte à tout mais c'est vrai que c'était chouette de commencer par une période comme ça. Il y avait beaucoup d'ambitions, on pouvait espérer devenir des stars et vivre de notre musique. Aujourd'hui, quand on débute, je ne sais pas si on se pose ce genre de questions…

Le Japon s’est très vite passionné pour votre projet, vous vous y attendiez ?

Pas du tout, ce n'est pas quelque chose qu'on peut imaginer au début d'une carrière. On a eu un intérêt de musiciens qui étaient des gens assez instaurés là-bas, ça nous a permis d’être dans le paysage. Puis l’album «Puzzle» est sorti et on a eu des scores incroyables ! On a été le morceau international le plus diffusé en 2000. Le plus fou, c’est que ça dure ! Sur notre nouvel album, le titre «Lost in the sound» passe sur des grosses radios internationales japonaises. Dans le Tokyo 100, qui sont les charts du pays, on était en dixième position, au milieu de gros tubes de R&B. On est l’anomalie. Le plus intéressant c’est qu'on est plutôt cantonnés à une scène indépendante ailleurs, mais au Japon on a un côté quasi mainstream.

Qu’est-ce qui change dans le rapport aux artistes, entre les pays ?

Au Japon les gens vont être très concentrés sur la musique, très respectueux. Il y a toujours ce cliché qui dit que les artistes qui jouent là-bas ont l'impression de s'entendre marcher sur scène, mais c'est presque vrai ! Il y a quelque chose de lié à la culture, où le public veut profiter à fond de la musique, tout comprendre. Puis après on prend l'avion pour aller en Corée et là on a un public qui est très bruyant, qui crie énormément. C'est chouette de connaître ces différences. Humainement ça nourrit le groupe et l'imaginaire de pouvoir voyager comme ça.

Vous avez produit de nombreux albums studio et plus de 100 chansons, est-ce que vous vous imposez des délais dans la composition ou vous avancez en totale liberté ?

Pour cet album là on avait les morceaux très vite, mais évidemment ça s'est pas du tout passé comme prévu pour les raisons qu'on connaît. Tout s'est retrouvé en pause, et ça nous a donné plus de temps pour le travailler. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé le sortir plus vite, continuer la dynamique qu'on avait lancée. Quand on disparaît les gens nous oublient, du moins aujourd'hui avec les plates-formes de streaming. Mais je trouve que c'est plutôt motivant de savoir que les gens sont demandeurs.

Sans épiloguer sur la pandémie, musicalement parlant, quel impact a-t-elle eu sur vous ?

On ne voulait pas faire un disque de confinés, mais au contraire de post-confinement. Il y avait cette volonté de se dire «une fois qu'on pourra sortir on aura envie de faire la fête», c'est pour ça qu'on a privilégié des ambiances assez dansantes. Il y a quelque chose de positif qui sort de ce disque même s'il y a des choses un peu plus graves dans les paroles. Bien sûr on voulait faire un disque tous ensembles en studio et on a été un peu bloqués, il a fallu s'adapter. Au niveau des paroles je pense qu'il y a cette ambiance de questionnement qui se ressent, on s'est retrouvés face à soi. Souvent quand on écrit il y a un dosage entre quelque chose d'autobiographique et de fantasmé. Là on a davantage été sur le domaine du fantasme. On a essayé de faire abstraction de cet environnement cloisonné, d'aller puiser ailleurs, dans l'imagination, encore plus que d'habitude. Il y a eu des moments d'incertitude et de ras-le-bol, comme chez beaucoup de monde. Mais on a pu se revoir et finaliser tous ensemble, et j'ai l'impression qu'à l'écoute ça ne s'entend pas, ces différentes phases.

Dans une interview vous disiez que chacun de vos albums était toujours réalisé en réaction par rapport au précédent, c’est le cas pour celui-ci ?

Oui, si on compte Fear of an Acoustic Planet, qui est un album en acoustique, c'est vrai que là on est dans une ambiance musicale plus électronique. On avait aussi la volonté de prolonger l'esprit qu'on avait réussi à créer en tournée, ce moment de communion avec les gens. On voulait ramener cet état festival dans le studio aussi.

Vous avez fait beaucoup de scène au fil des années, quel rapport est-ce que vous avez au live aujourd’hui ? Vous n’êtes jamais lassés ?

On a surtout hâte ! Ça fait des années qu'on est ralentis par la pandémie et ça nous manque beaucoup. Là c’est la période lune de miel de l'album, ça fait longtemps qu'on travaille dessus mais il vient de sortir donc on commence seulement à avoir les premiers retours. On a hâte de partager, et on pense déjà à la suite bien sûr. La chance c’est que se lasser est compliqué puisqu’on a beaucoup de chansons dans notre catalogue, donc en fonction des tournées on peut mettre en avant différentes périodes. Sur celle-ci par exemple on va revisiter l'album Wallpaper for the Soul, dont la réédition est sortie pendant le confinement et qu’on n’a pas pu jouer sur scène.

À l’époque, la réédition de Puzzle était la seule fois en 20 ans ou vous aviez regardé en arrière. Depuis, vous avez recommencé l’expérience ?

Absolument. On a réédité le deuxième album, Wallpaper for the Soul, et on a eu un peu le même process d'aller voir les archives, de travailler un bel objet. Ce qui est fort c’est qu’on retrouve des éléments de cet ancien album sur le nouveau, consciemment ou inconsciemment. Je pense que tout ce travail de réédition nous permet de revenir en arrière sur notre carrière, d'aller de l'avant, de nourrir de nouveaux morceaux. Il y a une chose qui est claire c'est que quand on réécoute un album qu'on a fait il y a quinze ans, on se remet dans l'état d'esprit de l'époque. On voit ce qui a changé chez nous, on découvre des choses pour la première fois. Et on espère en découvrir encore longtemps.

«Here with You», Tahiti 80.