Un peintre amateur «restaure» des toiles du XIXe siècle, les réseaux sociaux en émoi

Un reportage fait le buzz sur les réseaux sociaux depuis une semaine. Il met en scène un peintre amateur, qui a tenté de restaurer plusieurs toiles. Couleurs criardes et motifs naïfs… L’homme les aurait «massacrées», estiment les internautes.

«Fier d'être haut-marnais mais pas sur ce coup-là», «au-secours», «on dirait un sujet de Groland», peut-on ainsi lire sur les réseaux après le reportage de France 3 Champagne-Ardenne, consacré au restaurateur d'un jour Patrick Quercy, le 25 mars dernier.

Retraité, cet habitant de la commune de Chatonrupt-Sommermont (Haute-Marne), près de Troyes, a pu s’adonner à un nouveau loisir : la restauration de tableaux. Le maire lui en a confié quatorze, des Chemins de croix retrouvés au mois de juillet dans la tour de l'église Saint-Brice.

«Le mal est fait»

Peinture écaillée, motifs pâlis, châssis brinquebalant... Les tableaux ont passé quelques dizaines d’années dans l'anonymat, dans un recoin de l’église, sans aucune protection. Et se sont ainsi largement détériorés.

Pour éviter un budget de remise à neuf trop onéreux pour la commune, Joël Agnus, maire de Chatonrupt-Sommermont, a donc confié leur restauration à Patrick Quercy, qui s'est porté volontaire. Ce dernier s'est lancé avec 40 euros de matériel par toile, financé par la mairie.

Patrick Quercy

Joël Agnus regrette aujourd’hui d'avoir donné son accord, comme il l'a confié au Figaro : «cela partait d’un bon sentiment, mais c’est comme ça, le mal est fait.» Car les toiles, représentant la montée du Christ au Calvaire, datent du milieu du XIXe siècle.

«C’était des toiles faites à la va-vite, en série», et non signées, a argumenté quant à lui Patrick Quercy au Figaro. «C’est comme si on les avait trouvées à la déchèterie, elles auraient très bien pu finir brûlées tant elles étaient dans un état proche de la destruction. Un autre maire l’aurait certainement fait, d’ailleurs.»

Une restauration appréciée des habitants

Si les habitants de Chatonrupt-Sommermont ont apprécié le travail de restauration de Patrick Quercy, qui dit avoir «remis les toiles au goût du jour», les internautes ont eux largement réagi et partagé leur choc.

D’autant que sur les quatorze, seules deux toiles sont encore dans leur état d'origine. «En fait c'est pour tenir les gens éveillés pendant la messe... Tout le monde a tellement les yeux piqués que plus personne ne roupille», s’amuse une internaute sur Facebook.

De son côté, la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) Grand-Est n’a pris connaissance de l’existence de ces Chemins de croix que tardivement.

Ceux-ci auraient dû faire l’objet d’un signalement au préfet, mais des défaillances ont pu être constatées «à tous les niveaux», a plaidé Joël Agnus, maire de la commune depuis trente ans, qui a précisé n’avoir jamais été confronté à une telle situation.