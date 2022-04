Ed Sheeran : la justice a tranché, le chanteur n'a pas commis de plagiat pour «Shape of You»

Accusé de plagiat pour son tube «Shape of You», le chanteur Ed Sheeran a finalement été blanchi par la justice britannique, ce mercredi 6 avril.

C’est l’un des titres les plus écoutés au monde, et il y avait de fortes sommes d’argent en jeu. Mais la Haute Cour de Londres a conclu que la star n’avait pas détourné «ni délibérément, ni inconsciemment», une partie de la mélodie de la chanson «Oh Why» de Sami Chokri et Ross O'Donoghue.

Pour l’avocat des plaignants, Andrew Sutcliffe, «la similarité» entre certains passages des deux chansons était pourtant «frappante», voire «identique».

Selon le juge, il y a certes des «similarités évidentes» entre les deux chansons, avec une mélodie issue notamment de la gamme pentatonique mineure comme «d'innombrables chansons de la pop, rock, folk et blues», mais aussi des «différences importantes».

Un tube planétaire

Ed Sheeran et ses coauteurs, Steven McCutcheon et John McDaid, devraient pouvoir percevoir les droits d'auteur liés à «Shape Of You», estimés à 20 millions de livres sterling (24 millions d'euros), qui avaient été suspendus par l'organisme de gestion collective PRS.

Sorti en 2017, «Shape of you» avait été le titre le plus vendu au monde cette année-là. Ecouté 3 milliards de fois depuis sur Spotify, il a été vu presque 6 milliards de fois sur YouTube.

Ce n'était pas la première fois qu'Ed Sheeran était poursuivi pour plagiat. Aux Etats-Unis, les héritiers de la légende soul Marvin Gaye l'avaient accusé de s'être un peu trop inspiré de «Let's Get It On» pour son hit «Thinking Out Loud». Il était aussi parvenu à un accord financier aux Etats-Unis avec des auteurs qui lui reprochaient d'avoir plagié leur chanson «Amazing» pour son titre «Photograph». Le juge britannique avait souligné qu'il n'y avait dans cette affaire aucune reconnaissance de responsabilité.