Les sœurs d’Ibeyi dévoilent un nouveau clip avec Jorga Smith

Les jumelles Lisa-Kaindé et Naomi Díaz, connues sous le nom d’Ibeyi, ont dévoilé le troisième single de leur album à venir, «Spell 31». Le titre, intitulé «Lavender & Red Roses», est une collaboration avec Jorga Smith.

Parmi les collaborations artistiques, celle-ci est à retenir. Pour «Lavender & Red Roses», les sœurs françaises et afro-cubaines d’Ibeyi se sont associées à Jorga Smith, lauréate d'un Brit-Award. Tout est parti d’une visite de cette dernière au studio, pour écouter les ébauches de leur album à venir le 6 mai, «Spell 31». À l’écoute du titre désormais diffusé, Jorga «s’est tout de suite imaginé chanter à l’unisson avec Ibeyi».

Un show intimisme le 17 mai

La chanson d’amour explore le «désir familier de vouloir secourir ceux que l’on aime» et «dévoile aussi le sentiment profond que, malgré tout l’amour que l’on donne à l’autre, on ne pourra pas le sauver, sans se laisser entraîner dans ses ténèbres». Le clip, réalisé par Lucrecia Taormina, montre les trois artistes en sœurs grecques (Clotho, Lachesis et Atropos), déesses du destin. Elles y effectuent une traversée du désert, et tentent de sauver un être cher… en vain.

Autre bonne nouvelle : les deux sœurs donneront un concert exceptionnel le 17 mai à Paris, à Lafayette Anticipation, dans le cadre de la sortie de leur album. Le show, intimiste, permettra à une poignée de fans de découvrir les nouveaux morceaux en live.