Alcool, drogue… Le film «Tout pour être heureux ?» libère la parole le 12 avril au Grand Rex

Si vous avez du mal à aborder le sujet des addictions en famille ou que vous craignez que vos enfants goûtent aux substances illicites, rendez-vous le 12 avril prochain, au cinéma le Grand Rex, à Paris, pour découvrir le film-documentaire «Tout pour être heureux ?», qui sera suivi d'un débat.

Réalisé par Olivier Le Bris et produit par Jérôme Adam, ce long-métrage, projeté dès 20h30, libère la parole sur la consommation d'alcool et de drogue et sensibilise le public à cet enjeu de santé public à travers un angle assez inédit.

au coeur des fratries

Alors que la plupart des films sur cette thématique font généralement la part belle aux consommateurs ou aux anciens addicts, ce long-métrage est centré sur les fratries, dont on parle rarement et n’écoute pas toujours la douleur, alors qu'ils sont souvent les premiers confidents.

Entre 2019 et 2020, l’auteur et producteur Jérôme Adam, qui s’est inspiré de sa propre histoire familiale, a réalisé un long voyage, de Paris à New York en passant par Barcelone, pour recueillir le témoignage de sœurs et frères des personnes dépendantes, et ainsi comprendre comment ces personnes gèrent la situation et vivent avec leurs blessures.

un débat après la projection

«J’ai perdu mon frère en raison notamment des drogues. J’ai eu besoin de me rassurer, a-t-il expliqué. J’ai voulu comprendre comment mieux sensibiliser et protéger ma fille. Comment la rendre responsable sans pour autant chercher à lui faire peur ou la culpabiliser».

Et la projection de ce film, nécessaire, sera suivie d’un débat intitulé «Parler en famille des drogues et de l’alcool». A cette occasion, Jean-Pierre Couteron, psychologue et addictologue, et Jérôme Adam seront présents pour échanger avec le public.

Projection-débat, 12 avril, 20h30, Le Grand Rex (Paris 2e), 12 euros.