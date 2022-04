Les cinq concerts du mois d’avril à ne pas manquer à Paris

Alors que le printemps est arrivé, le retour des concerts est officiellement lancé. Focus sur cinq d’entre eux qui devraient secouer la capitale.

Texas – 15 avril – Zénith

Initialement prévu le 6 décembre 2020 puis décalé au 6 octobre 2021, avant d’être finalement programmé ce vendredi 15 avril 2022, le concert de Texas se déroulera enfin au Zénith de Paris. Sharleen Spiteri et ses musiciens en profiteront pour célébrer le 30e anniversaire de son opus à succès, «Southside».

Des concerts sont également prévus à Bordeaux, Toulouse, Narbonne, Nantes, Lille, Aix-en-Provence, Chambéry, Dijon, Orléans et Metz.

Franz Ferdinand – 20 avril – Zénith

Les Ecossais de Franz Ferdinand seront de retour en France le 20 avril, pour une unique date au Zénith de la Villette. Bonne nouvelle : si vous ne pouvez pas vous rendre à ce concert, sachez que plusieurs autres sont prévus en France au printemps, à Aix-en-Provence, Brest, Lille, Rennes ou encore Dijon et Rouen.

Le groupe d'Alex Kapranos jouera plusieurs de ses très nombreux hits, publiés depuis le début de leur carrière en 2001.

Les 6 ans du Supersonic – 22 et 23 avril

Plusieurs concerts pour le prix d’un. En 2016, le Supersonic ouvrait ses portes pour la première fois, rue Biscornet. En raison de la pandémie, leur anniversaire a été décalé à cette fin de mois d’avril. Au programme du vendredi : David Shaw and the Beat, Alber Jupiter et Blaues Einhorn se produiront en concerts gratuits, avant de laisser place à la Nuit Best Of Supersonic Part I, au prix de 5 euros.

Le samedi, vous pourrez retrouver Bad Breeding, Purrs et M(h)aol (Post-punk), avant d’enchaîner sur la Nuit Best Of Supersonic Part II.

Concert hommage à Amy Winehouse – 23 avril – La Maroquinerie

Amy Winehouse est l'objet d'un spectacle hommage, prévu ce 23 avril à la Maroquinerie : «Forever Amy». Ce concert est donné par les musiciens qui l'ont accompagnée, réunis sous le nom de The Amy Winehouse Band, comme le rapporte Sortir à Paris.

La formation se compose de Dale Davis à la basse, Hawi Gondwe à la guitare, Nathen Allen à la batterie et Jim Hunt au saxophone. Quant au chant, il sera assuré par Bronté K. Les titres seront extraits des deux albums studio sortis par Amy Winehouse.

Miles Kane – 28 avril – Olympia

Longtemps associé à Alex Turner, Miles Kane se produit également en solo. Il revient cette fois-ci avec son nouvel album «Change The Show», sorti en janvier dernier. Comme le rappelle le site de l’Olympia, où il se produira le 28 avril prochain, c'est à la suite d'une simple séance de travail avec le duo de psycho-rock Sunglasses For Jaws, dans leur studio Hackney, que le quatrième album solo de Miles a commencé à prendre forme.

«Je me suis reconnu dans leur énergie, mais aussi dans leurs goûts et leur connaissance de la musique», a-t-il expliqué. Un rendez-vous incontournable pour les amoureux du rock.