Soprano reporte son concert au stade de France pour cause de travaux sur le RER B

Soprano a été contraint d’annuler son concert du 2 juillet prochain au stade de France, en raison de travaux menés sur la ligne du RER B. Le spectacle est reporté au 6 mai 2023.

Après des semaines de discussions entre la production, le stade de France, les ministères de la Culture et des Transports et les préfectures d’Ile-de-France et de Seine-Saint-Denis, le verdict est tombé. Le concert de Soprano au stade de France est décalé de près d'un an.

«Des travaux sur les lignes de transport notamment du RER B ne facilitaient pas ce concert avec la difficulté d’accueillir 50.000 personnes ce week-end-là. (…) Aucune solution n’apparaissait pleinement satisfaisante, à la fois pour la sécurité du public et la tenue de cet événement dans des conditions artistiques optimales», ont fait savoir Soprano et le stade de France dans un communiqué. Reporté au samedi 6 mai 2023, les billets d’ores et déjà achetés seront valables pour cette nouvelle date.

Report du concert au stade de France



Nous ne voulons pas sacrifier ce rendez-vous avec le public.



Les billets achetés pour la date du 2 Juillet 2022 seront valables pour le 6 Mai 2023 ou peuvent se faire rembourser. pic.twitter.com/VgHDxFDDG4 — Soprano (@Sopranopsy4) April 6, 2022

Soprano déçu mais philosophe

Une décision sur laquelle l’artiste, personnalité préférée des 7-14 ans pour la troisième année consécutive selon un sondage Ipsos, est revenue dans une vidéo. Problèmes de sécurité liés au travaux, contrainte horaire avec une fin de concert imposée à 22h30 et jauge limitée à 50.000 personnes alors même que les ventes dépassent ce nombre, ont poussé l’artiste à prendre cette décision, «avec la garantie que le concert (du 6 mai ndlr) se tiendra sans problème de travaux», note-t-il.

Déçu mais philosophe, il explique : «c’est reculer pour mieux sauter, pour que l’on puisse bien faire la fête. Un stade de France ce n’est pas tous les jours qu’on le fait». La tournée de l'artiste débutera elle, comme prévue, en juin à Lausanne, avant de passer par Lyon , Marseille et Bordeaux.

En février dernier, les travaux de modernisation du RER B ont déjà fait parler d’eux avec, cette fois, le maintien du concert d'Indochine. Le ministère des transports avait annoncé à l'époque reporter les travaux pour assurer le service du samedi 21 mai, afin de faciliter la mobilité des spectateurs, qui se rendront au stade de France à l'occasion du concert du groupe Indochine. Un arbitrage qui avait provoqué la colère de certains usagers sur les réseaux.