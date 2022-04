Will Smith : L'académie des Oscars se réunira finalement demain matin

Will Smith sera fixé sur son sort demain. Alors que l’Académie des Oscars a ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre de l’acteur, son conseil d’administration se réunira finalement demain matin pour partager ses conclusions et avance sa réunion initialement prévue le 18 avril.

«Il est dans l'intérêt de toutes les parties que l'affaire soit réglée au plus vite» a fait savoir, mercredi soir, le président de l'Académie, David Rubin, dans une lettre adressée aux membres. C’est donc avec dix jours d’avance que l’Académie décidera d’éventuelles sanctions disciplinaires à l’égard de Will Smith.

La démission de Will Smith accélère la procédure

Une réunion qui a pu être anticipée en raison de la démission de l’acteur lui-même, a expliqué l’Académie.

Fin mars, l’Académie avait laissé quinze jours à l’interprète de «Je suis une légende» pour être entendu au moyen d’une lettre écrite, avant de prendre sa décision. Mais vendredi 1er avril Will Smith avait pris les devants et décidé d’anticiper sa potentielle exclusion de l’Académie en démissionnant de son propre chef.

Alors que l’acteur a, de lui-même, quitté l'Académie des arts et sciences du cinéma, une question reste encore à trancher : pourra-t-il conserver son Oscar du meilleur acteur, décroché le soir même pour son rôle dans «La méthode Williams».

Pour mémoire, l’Académie avait ouvert une procédure disciplinaire après la gifle assénée par Will Smith à l’humoriste Chris Rock en pleine cérémonie des Oscars, en raison d'une blague de ce dernier sur le crâne rasé de l’épouse de Will Smith, Jada Pinkett Smith, atteinte d’alopécie. Un geste qui avait provoqué l’indignation au sein de la profession et que l’Académie avait rapidement condamné.

Depuis son coup de sang et malgré ses excuses, Will Smith est lâché de toutes parts. Netflix et Sony ont notamment annoncé interrompre leur collaboration avec l'acteur.