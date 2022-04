Zaz interprétera Edith Piaf sur scène à partir de 2025

Le producteur de cinéma Thomas Langmann travaille sur une comédie musicale dédiée à Édith Piaf, avec Zaz dans le rôle de la Môme. Son objectif est de la jouer dès 2025 à Las Vegas.

Depuis 2018 déjà, le projet est dans les tuyaux. En effet, Thomas Langmann avait annoncé la création d’une comédie musicale dédiée à Edith Piaf, avec Zaz dans le rôle de la Môme, durant l’émission «Stupéfiant». L’information a désormais été confirmée par le producteur au Parisien.

«Le projet a juste été reculé à cause de la pandémie et du planning de Zaz (qui a sorti son 5e album en octobre dernier et est en tournée internationale depuis)», a -t-il expliqué à nos confrères, avant de préciser ses objectifs : «On va monter la comédie musicale, je pense en 2025 à Las Vegas. On sera en résidence au Mirage.»

Un spectacle évènement

Sur les premières images tournées en 2018, qu’ont pu observer nos confrères, Zaz ressemblerait de manière troublante à Piaf. «D’abord physiquement. Avec un léger maquillage, une perruque et des habits noirs. Et quand la jeune quadragénaire chante, on entend dans sa voix celle de Piaf, et inversement.»

Côté budget, le spectacle reviendra à 50 millions de dollars, soit environ 45 millions d’euros. «Je vais faire toute la vie de Piaf, avec Cerdan, Aznavour, Montand, Brel, les décors de Paris… Les gens qui assisteront au spectacle auront une tenue dans leur chambre d’hôtel et vivront une soirée comme au Carnegie Hall (mythique salle new-yorkaise où Piaf a triomphé en 1956 et 1957)», détaille le producteur. Rendez-vous en 2025.