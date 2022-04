365 Dni : la suite du film controversé se dévoile dans une bande-annonce

Massimo et Laura sont de retour. Disponible sur Netflix le 27 avril prochain, la suite du film érotique controversé «365 Dni» («365 jours») se dévoile dans une bande-annonce.

Accusé de faire l'apologie du viol, ce «Cinquante nuances de Grey polonais» avait soulevé une vague de protestation lors de la sortie de son premier volet.

Mais pas de quoi faire renoncer la plate-forme à diffuser les deux prochains films de la trilogie, réalisée par Barbara Białowąs et adaptée des romans de Blanka Lipińska.

Dans le premier opus, sorti il y a deux ans, le Silicien Massimo (Michele Morrone), un riche mafieux arrogant, enlève une jeune polonaise, prénommée Laura (Anna-Maria Sieklucka), et lui donne 365 jours pour tomber amoureuse de lui.

une histoire «plus torride que jamais»

Et les deux personnages vont se marier, comme en témoigne la bande-annonce du second opus, toujours porté par les acteurs Michele Morrone et Anna-Maria Sieklucka.

Mais leur histoire est rapidement mise à rude épreuve. Leur nouvelle vie va en effet être chamboulée par les problèmes familiaux de Massimo et l’arrivée d’un homme dans la vie de Laura. Netflix a souligné que cette histoire est «plus torride que jamais».