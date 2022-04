BERYWAM : «Le beatboxer de base c’est le mec qui se débrouille tout seul»

Berywam est un groupe de beatboxers, composé de Wawad, Rythmind, Beatness et Beasty. Ces quatre compères s’étaient fait remarquer sur les réseaux sociaux après avoir participé à différents concours télévisuels, dont notamment America’s Got Talent. Aujourd’hui ils dévoilent enfin leur premier album, intitulé No instrument.

Un projet qui permet à la discipline de se démocratiser encore plus, puisque le beatbox émerge timidement sur la scène française. Pour cette occasion, ils ont accepté de revenir sur la conception de leur projet, lors d’une rencontre organisée dans les locaux d’Universal Music France avec CNEWS.

Votre premier album s’appelle No Instrument, donc pas d’instrument en français, toutefois est-ce que vos voix ont été retravaillées ou pas du tout ?

Wawad : Nos voix ont été retravaillées mais c’était là le plus important de la recherche de l’album pour nous.

Beasty : La recherche étant d’être à mi-chemin entre l’organique et la production, donc on a fait en sorte de faire sonner nos voix de manière générale, de sorte qu’on n’ait pas à rougir face à une grosse production.

Wawad : Exactement, ce qu'on voulait vraiment, c’est que lorsqu’on écoute notre album, et qu’il y a un autre son d’un DJ ou autre, on ne voulait pas paraitre «ridicules» en terme sonore, et que ça reste quand même assez produit tout en reconnaissant que c’est vocal. C’était l’entre deux qui était difficile à jauger et c’est ce qui nous a pris le plus de temps.

Vous êtes tous capables de reproduire les mêmes sons d’instruments ?

Beatness : Chacun a son panel de son et d’instrument et on arrive à faire 50% du panel de chacun.

Wawad : Le fait d’être beatboxer, ça veut dire qu’il faut qu’on sache un peu tout faire, même si on a nos spécialités où l'on sera à l’aise vraiment à 100%. Mais quand on va entendre un son, on saura déjà qui de nous quatre sera le plus en phase pour le reproduire. C’est sûr qu’il faut quand même que l’on puisse toucher à tout, au minimum. Et comme on a tous commencé chacun en solo, il y avait à l’origine une volonté d’être polyvalent.

Un beatboxer doit savoir un peu tout faire. Wawad

Beasty : Dans la tête de tout le monde, le beatboxer de base c’est le mec qui se débrouille tout seul, c’est quelqu’un qui est capable de tout faire, voix, mélodie, bass. Donc de fait, on est censé être autonome et fonctionner tout seul, par définition d’être beatboxer.

Comment avez-vous procédé à la répartition des tâches sur votre album ?

Beasty : La répartition dépendait des morceaux. Et puis il y avait cette volonté de changer de texture à chaque fois, parce que même si on est capable de reproduire les sons qui sont à peu près les mêmes pour tous, la base ne sonnera pas de la même manière chez nous quatre. Un son n’aura pas toujours le même grain, donc volontairement on se répartira les voix sur les morceaux, pour justement changer la texture et faire en sorte qu’à l’oreille ça ne sonne pas pareil.

Wawad : Il y a aussi autre chose à laquelle on tenait dans cet album, c’était chanter tous les quatre, parce que les gens nous connaissent moins sous cet aspect-là, et il y a au moins un morceau ou l’on chante en solo. Bien évidemment, tout est fait à la voix autour, mais on tenait à avoir ce truc-là, car on aime aussi chanter. On ne se considère pas comme chanteur, mais comme des beatboxers qui aiment chanter.

Vous avez pris des cours de chant pour ça ?

Wawad : Oui, des cours basiques car on reste très à l’aise avec nos voix pour faire des textures spéciales mais le travail vocal reste différent du beatbox. Donc il a fallu qu’on apprenne à bien placer sa voix et d’autres techniques vocales.

Est-ce que vous saviez déjà quelles influences musicales vous vouliez faire ressortir avant même d’entamer le travail de votre album ?

Beatness : Non, au départ on ne savait pas, ça s’est fait assez naturellement. On avait chacun des compositions qui trainaient et on est parti de ça, puis chacun a apporté ses idées et finalement on a eu un album assez diversifié au niveau des styles.

Wawad : On ne s’est pas limité à la création de l’album en pensant partir sur un seul style. On voulait vraiment qu’il y ait nos influences qui parlent en premier et qu’au final le style de l’album soit donné par nos voix. C’est ça l’identité du projet en fait.

Beasty : D’ailleurs le lien de l’album c’est notre texture beatbox. C’est le prétexte qu’on s’est donné pour le faire. C’est pour ça que dans l’album on peut entendre différents styles musicaux, c’est assumé comme ça.

Wawad : C’est à dire qu’on peut se permettre dans un même album de faire du dancehall et à côté de l’électro, mais ça reste la voix qui maintient le lien.

Beasty : Pour mieux comprendre, le beatbox est un instrument au même titre qu’une batterie ou que la guitare. Et la guitare on la retrouve autant dans le jazz, que dans le funk ou dans le rock, et le beatbox a cet aspect là aussi, il va partout.

Vous êtes connus pour vos covers, alors pourquoi avoir fait le choix de partir sur des nouvelles compositions pour votre album ?

Wawad : C’est vraiment le challenge de cet album. Les gens nous connaissent vraiment grâce à nos reprises sur Internet mais il faut savoir qu’à côté de ça, on a toujours aimé composer, sans jamais sortir nos compositions, à part deux ou trois choses pour tester. C’est un peu un travail de l’ombre que l’on fait depuis quelques années. Et donc là c’est un vrai challenge, car on veut voir si les gens qui apprécient nos vidéos et nos reprises, vont aussi adhérer à nos vraies compositions.

Sur plusieurs de vos morceaux vous chantez en anglais, c’est une question de flow ou rien à voir ?

Beasty : On a chacun nos raisons je pense, mais pour ma part, c’est une barrière émotionnelle que je me mets personnellement. Le français, comme c’est ma langue, je délivre plus d’émotion donc il y a une forme de pudeur. Mais ce que je veux c’est surtout que l’on ressente la musique, sans forcément comprendre les paroles. En tant que mélomane, la sonorité de l’anglais est beaucoup plus fluide. Et puis le beatbox ça se veut aussi international, donc c’est vrai que ça nous vient plus naturellement, on est plus à l’aise.

Ce qu'il faut c'est ressentir la musique, sans forcément comprendre les paroles. Beasty

Beatness : Et il faut dire que lorsque l’on fait des top lines, donc quand on fait du yaourt pour trouver une mélodie, c’est toujours en anglais qu’on le fait, parce que ça sonne mieux.

Dans ce premier album, vous avez fait des collaborations avec différents artistes, comment est née celle avec Rahzel, le membre des Roots ?

Rythmind : On tenait vraiment à ce que Rahzel soit sur notre album parce qu’il est pour nous la référence du beatbox, donc symboliquement c’est très fort qu’il fasse partie de ce projet.

Wawad : On l’a contacté sur Instagram, on y est allé au culot. Lui et Shaggy, c’était vraiment au culot d’ailleurs.

Beasty : Mais on avait déjà eu l’occasion de rencontrer Rahzel avant, lors d’événements de beatbox en France. Donc il nous connaissait, il avait déjà l’occasion de nous voir monter sur scène.

Wawad : Il connaissait le nom Berywam, mais quand on l’a contacté, on ne pensait pas que ça allait se faire. Et puis au final, il était enthousiaste et tout le reste s’est enchaîné. Mais c’est vrai que symboliquement c’est très fort. Il n’est pas l’artiste le plus mainstream, on a conscience que les jeunes ne le connaissent pas, mais pour nous c’est le featuring le plus fort qu’on a dans l’album.

Sur lequel de vos morceaux vous avez pris le plus de plaisir à composer ?

Wawad : Berridim, c’est le son dancehall sur lequel je me suis le plus éclaté. Rythmind : Berridim est l’un des premiers morceaux que l’on a créé pour l’album. À l’origine, on travaillait pour les championnats du monde de beatbox et on était en studio de répétition sans être dans une optique de faire un morceau pour l’album. On faisait ce qui nous passait par la tête et on voyait ce qui en ressortait. Et finalement dès que l’on a trouvé et que l’on est parti sur les premières notes, on a tous été unanimes et ravis du résultat. D’ailleurs ce morceau s’est fait assez naturellement et avec beaucoup de facilités.

Beasty : Moi j’ai pris mon pied sur Get You. Le groove du morceau était génial, et la première fois quand tu l’écoutes, tu trouves le placement qu’il faut, je n’arrive pas à l’expliquer, c’est un délire de «geekerie» (rire).

Rythmind : Je me rappelle que lorsque Beasty a trouvé les accords, on était tous les quatre à danser pendant des heures.

Wawad : Et d’ailleurs le secret de ce morceau, c’est qu’on a gardé le beat de quatre mesures que Beasty avait fait en une prise, et on ne l’a pas du tout retouché.

Et quel a été le titre qui a demandé le plus de réflexion ?

Wawad : Peut-être Give it up, parce qu’il y a eu énormément de versions de ce titre. Et on a eu beaucoup de mal à se mettre d’accord, on est passé par de nombreuses étapes, et c’est vrai qu’une fois qu’il est sorti, c’était le soulagement. (Rire)

Il n’y a aucune présence féminine dans votre projet, en tout cas pas vocalement, comment ça se fait ?

Rythmind : Elles ne voulaient pas venir (rire). À la base il devait y avoir Kimberose sur l’album mais on a eu un problème d’agenda, du coup ça n’a pas pu se faire.

Beasty : Il y a eu plusieurs possibilités, plusieurs ouvertures qui n’ont pas abouti malheureusement.

Wawad : On aurait rêvé avoir une voix féminine dans l’album.

Beasty : On a plein de trucs en tête, on a bien tchecké, il y a eu des soucis de timing, et certaines avec qui on voulait bosser étaient déjà sur leurs sorties de projet. Mais le prochain album, il y aura que des femmes (sourire).

D'ailleurs, est-ce que les femmes sont présentes dans l’univers du beatbox en France ?

Rythmind : Elles ont leur place, mais je pense qu’il y a juste moins de filles qui sont intéressées par la discipline. Il y a une catégorie féminine dans les championnats, mais il y a moins de participantes que chez les hommes, donc c’est vrai qu’on en parle moins.

Beasty : Pour le moment le beatbox en est encore au début de son mouvement, par rapport à sa création et sa popularisation. Par exemple le break, lorsque ça a commencé, c’était clairement que des mecs, c’était un univers très masculin. C’était la rue, c’était hyper ghetto, on était sur de la confrontation tout le temps, où à une époque justement où les filles n’avaient pas du tout ce positionnement-là, où en tout cas pas sous cette forme. Mais c’est vrai qu’aujourd’hui, on sent le changement arriver et d’ailleurs, il commence à y avoir des battles mixtes aussi.

Wawad : Mais c’est vrai que tout le monde demande qu’il y ait plus de femmes qui représentent la discipline. C’est en développement et c’est vrai que ça met un peu de temps.

Pour terminer, quelle est la recette pour faire un bon album ?

Beasty : Il n’y a pas de recette je pense. Toutefois, je citerai Chick Corea qui a dit qu’en principe, dans ta création, ce qui est important à la fin c’est que tu aimes ce que tu as fait. Le message, une fois qu’il est passé et délivré, les gens le reçoivent comme ils veulent, ce n’est plus de ton ressort, mais si toi tu as pris du plaisir à le faire, c’est le plus important.

Rythmind : C’est l’authenticité, c’est quelque chose qui nous représente vraiment. Faire un bon album, c’est être fier ce qu’on a accompli.