Harry Potter : un neuvième film va-t-il voir le jour ?

Alors que «Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore», sort au cinéma le 13 avril prochain, de nombreux fans ont en tête la même question : un neuvième opus des aventures du sorcier aux lunettes rondes verra-t-il bientôt le jour ?

Entre 2001 et 2011, huit films, adaptés des sept romans de J.K. Rowling, sont sortis au cinéma, le dernier étant la deuxième partie de «Harry Potter et les reliques de la mort».

Et il est possible qu’une autre histoire soit adaptée sur grand écran. En effet, depuis plusieurs mois une rumeur circule quant à l’adaptation cinématographique de la pièce de théâtre «Harry Potter et l’enfant maudit».

Ecrite par le britannique Jack Thorne avec J.K. Rowling, elle a été jouée pour la première fois à Londres, en juillet 2016, puis à New York et à Toronto.

Chris Columbus ENTHOUSIASTE

Pour l’heure, aucun projet n’a été confirmé par Warner Bros, mais Chris Columbus, le réalisateur des deux premiers volets de la saga, «L'Ecole des sorciers» (2001) et «La Chambre des secrets (2002)», s’est montré enthousiaste.

«Faire une version de L’enfant maudit avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson au même âge, c’est une béatitude cinématographique», a-t-il affirmé au magazine The Hollywood Reporter.

«Voir ces acteurs maintenant adultes reprendre ces rôles ? Oh oui. Ce serait incroyablement génial d’en faire un film - ou deux», a ajouté Chris Columbus.

Dans «Harry Potter et l’enfant maudit», Harry Potter est désormais âgé de 37 ans et travaille au ministère de la magie avec Hermione, devenue ministre et mariée à Ron. De son côté, Ginny est rédactrice en chef des sports de la gazette des sorciers.

Daniel Radcliffe veut prendre son temps

Toutefois, Daniel Radcliffe a fait savoir dans une interview accordée au New York Post, que, pour le moment, il ne comptait pas endosser à nouveau le costume qui l’a rendu célèbre. Ce n’est «pas quelque chose qui m'intéresse vraiment en ce moment», a expliqué le trentenaire.

«J'arrive à un point où j'ai l'impression d'avoir réussi à sortir de ‘Potter’ et je suis vraiment content de là où je suis aujourd’hui, et y retourner serait un changement radical dans ma vie», a-t-il précisé, avant d’évoquer les acteurs de «Star Wars».

«Je ne dirai jamais ‘jamais’, mais les comédiens de «Star Wars» avaient attendu environ 30, 40 ans avant de revenir. Pour moi, ça ne fait que 10 ans».

A l'affiche du film «Le secret de la cité perdue», au cinéma le 20 avril prochain, l’acteur n’est donc pas complètement fermé à cette idée, mais il faudra encore faire preuve de patience.