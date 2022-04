Manu Payet reprend la pose pour son nouveau spectacle

Manu Payet sera de retour sur scène en janvier prochain avec un nouveau spectacle, dont il a dévoilé l’affiche pour le moins originale.

L’humoriste a repris goût à la scène. Alors qu’en 2017, il a retrouvé les planches dans «Emmanuel», un second seul en scène présenté près de dix ans après son premier one man, cette fois-ci, le quadragénaire ne compte pas attendre près d’une décennie pour retrouver son public. Dès le 19 janvier 2023, l’artiste, qui sera également en février prochain à l’affiche du très attendu «Astérix et Obélix» de Guillaume Canet dans le rôle de Ri Qi Qi, présentera son troisième seul en scène et retrouvera le théâtre de l’Œuvre avec un show sobrement baptisé «Nouveau spectacle».

Une affiche clin d’œil

Non sans humour, il a dévoilé l’affiche de ce nouveau solo. L’animateur y pose faussement sérieux, sur une chaise longue, dans une posture chorégraphique pointe en l’air.

Difficile de ne pas y voir un savoureux clin d’œil à son dernier spectacle «Emmanuel», qui détournait avec espièglerie celle du film érotique culte «Emmanuelle», en mettant en scène l'humoriste dans un fauteuil en osier, enroulé dans un drap blanc, les jambes nues.

Alors qu'à l'époque Manu Payet dévoilait ses souvenirs d’adolescence, sa mère, son couple à la manière d’une soirée entre amis, l’animateur, à la tête du Virgin Tonic tous les matins depuis 2020, s'inscrira dans cette veine et convoquera sur scène de nouvelles anecdotes, qui assurément devraient parler à tous. La billetterie est d'ores et déjà ouverte.