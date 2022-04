The Weeknd : son titre «Out of Time» ressort dans un format inédit pour 1000 dollars

L’artiste, qui a dévoilé le clip de son single le 6 avril dernier, a annoncé une nouvelle plutôt originale. En effet, un vinyle ultra-limité sera pressé sur… une scie circulaire. Explications.

CD, vinyle, cassette… Les artistes essayent ces derniers temps d’innover pour leurs sorties. Pour son nouveau single «Out of time», sorti le 6 avril dernier, The Weeknd a été encore plus loin, comme le rapporte le média MCE. En effet, l’artiste a décidé de le presser sous la forme d’un vinyle… au support inattendu.

25 exemplaires seulement

Si le format vinyle n’a rien de particulier jusque-là, la spécificité vient du fait que la version sera ultra-limitée et gravée sur une véritable lame de scie circulaire. Une scie à découper va donc servir de support à quelques exemplaires ! 25 exemplaires de ce Vinyl Blade devraient être commercialisés, en partenariat avec le collectif d’artistes MSCHF. Si vous souhaitez en obtenir un, préparez votre porte-monnaie. En effet, il vous faudra débourser la somme minimum de 1000 dollars.

Côté lecture du vinyle, «Vinyl Blade comprend un adaptateur pour platine vinyle». Vous pourrez donc le lire sur n’importe quelle platine classique. «Veuillez noter que le Vinyl Blade a des bords tranchants, a un diamètre non standard et est significativement plus lourd qu’un disque vinyle standard», a détaillé le collectif.