Sagrada Familia : quand la basilique de Gaudi sera-t-elle terminée ?

La célèbre basilique de l’architecte est en construction depuis le début des travaux…en 1882. La date de fin, fixée à 2026, pose encore question. Explications.

Les travaux finiront-ils un jour ? L’histoire commence en 1881, alors que Josep Maria Bocabella, mandaté par «l’association des dévots de Saint-Joseph», acquiert avec de l’argent collecté par l’aumône une partie de Barcelone. Le but : y construire une église dédiée à la Sainte Famille. Après plusieurs désaccords, le premier architecte, Francisco de Paula del Villar, arrête le projet. Gaudi est alors recommandé. Le projet de ce dernier augmente largement la taille de l’église initialement prévue.

Plusieurs architectes poursuivent son héritage

Alors que les travaux sont lancés, Antonio Gaudi réalise qu’il ne verra jamais son œuvre achevée de son vivant. Il décide alors d’élever au maximum de leurs hauteurs des parties significatives mais peu fonctionnelles et extérieures au temple, afin que personne ne puisse modifier la hauteur qu’il convoite. Il laisse ensuite des plans, avant de mourir écrasé par un tramway en 1926. Tous les plans brûleront lors de la guerre civile… Depuis, plusieurs architectes ont poursuivi l’héritage de Gaudi. Depuis 1987, c’est Jordi Bonet i Armengol qui conduit l’ensemble de la construction.

Le jeudi 18 octobre 2018, après 136 ans d'attente, le groupement de la Sagrada Familia et la mairie de Barcelone ont signé un accord afin que la basilique obtienne enfin un permis de construire. D’après les estimations, les travaux devraient être terminés en 2026. Néanmoins, cette date a été fixée avant la pandémie de Covid-19, qui a obligé l’arrêt des travaux et la fermeture de la basilique.

Le 29 novembre dernier, une monumentale étoile lumineuse a été installée à son sommet. Mesurant sept mètres de haut et de large et pesant 5,5 tonnes, elle a été précautionneusement placée à l’aide d’une grue, et devrait briller de jour comme de nuit, ont précisé nos confrères. Une nouvelle étape vers la conclusion de ces décennies de travaux.