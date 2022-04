Guerre en Ukraine : Sean Penn imagine toujours aller combattre

L’acteur oscarisé, qui s’est déjà rendu en Ukraine par deux fois pour tourner un documentaire sur l’invasion russe, a pensé «prendre les armes ».

C’est ce qu’il a confié dans un long entretien accordé au Hollywood Authentic. Interrogé sur le conflit qui frappe l’Ukraine et la possibilité d’y retourner, l’acteur engagé sur place avec l’association CORE, qu’il a cofondé et qui vient en aide aux réfugiés depuis la Pologne, est revenu sur son séjour dans le pays.

Sean Penn, 61 ans, s’est rendu à Marioupol en novembre 2021, avant de retourner en Ukraine en février dernier pour témoigner de l’invasion russe dans un documentaire. Pays qu’il avait dû quitter à pied début mars après l’intensification des bombardements. Un conflit qu’il dénonce vivement, au point qu’il a pensé à combattre.

L'idée de combattre lui traverse toujours l'esprit

«La seule raison qui aurait pu me faire rester plus longtemps en Ukraine la dernière fois aurait été que je tienne un fusil», a-t-il expliqué au fil de cet entretien, avant d’ajouter «probablement sans gilet pare-balles, car en tant qu'étranger, vous voudriez donner ce gilet pare-balles à l'un des combattants civils qui n’en a pas, ou à un combattant avec plus de compétences que moi, ou à un homme ou une femme plus jeune qui pourrait se battre plus longtemps».

De retour aux Etats-Unis, l’acteur reste profondément marqué par ce conflit et l’idée de s’engager lui traverse toujours l'esprit. «Là où je suis dans la vie, je suis loin de le faire, mais si vous avez été en Ukraine, l’idée de combattre doit vous traverser l'esprit. Et là, vous vous dites mais quel est ce siècle ?», poursuit l’artiste avant de conclure «J'étais à la station-service de Brentwood (quartier chic de Los Angeles NDLR) l'autre jour et je pense maintenant à prendre les armes contre la Russie. Qu'est-ce qui se passe ?»

Un retour en Ukraine envisagé

L’acteur, qui a par ailleurs expliqué avoir l’intention de retourner en Ukraine, veut être le plus utile possible. «Je ne suis pas certain de ce que je peux offrir. Je ne passe pas mon temps à envoyer des SMS au président ou à son équipe, alors qu'ils sont assiégés et que leur peuple se fait assassiner. J'enverrai probablement un message par l'intermédiaire du chef de cabinet», a-t-il expliqué, détaillant au passage le contenu du message qu'il pourrait envoyé. «Voici ce que je cherche à faire et que je pense être utile. Vous n'avez qu'à me répondre de deux façons : ne venez pas ou venez et faites ce que vous avez prévu, ou venez, mais voici où vous pourriez être plus utile», a expliqué l’acteur oscarisé, qui depuis le début de l’invasion russe, le 24 février dernier, n’a eu de cesse de se mobiliser pour récolter des fonds et appeler à soutenir la population, autant que le gouvernement de Volodymyr Zelensky.

En février dernier, le président ukrainien avait, de son côté, salué la venue de l’acteur-réalisateur dans le cadre de son documentaire. «Notre pays lui est reconnaissant pour une telle démonstration de courage et d’honnêteté», avait partagé le bureau de Volodymyr Zelensky sur les réseaux. Les deux hommes se sont rencontrés la veille de l’invasion, puis le jour de la première offensive russe.