Les animaux fantastiques 3 : Pour la Chine, la Warner retire les dialogues sur l’homosexualité de Dumbledore

Elle fait partie intégrante des secrets de Dumbledore qui donnent son titre au film, et pourtant la Warner a enlevé les dialogues faisant référence à l'homosexualité du héros, pour qu'il échappe à une censure totale de la part du gouvernement chinois.

La révélation tant attendue du passé romantique d’Albus Dumbledore (Jude Law) et Grindelwald (Mads Mikkelsen) est bel et bien censurée, mais le studio affirme que «l'esprit du film reste intact», rapporte ce mardi 12 avril The Hollywood Reporter.

(Attention spoilers). Dans le film, la relation entre les deux hommes est notamment mentionnée au cours d’un dialogue que les spectateurs chinois ne verront donc pas.

Les lignes «J'étais amoureux de toi» et «l'été où Gellert et moi sommes tombés amoureux» évoquent pour la première fois de manière officielle dans la franchise Harry Potter que le professeur bien-aimé de Poudlard est gay et a eu une relation amoureuse avec le mage noir.

Le précédent film de Fantastic Beasts, Les crimes de Grindelwald, faisait vaguement allusion à la relation, mais ce n'est que dans le nouveau film que le sorcier l'a exprimé clairement.

Avant cela, la productrice et co-scénariste du film J.K. Rowling avait surpris les fans en révélant en 2007 que Dumbledore était gay, lors d'un événement organisé après la publication de Harry Potter et les reliques de la mort.

Six secondes essentielles au film

Les coupes ne représenteraient que six secondes sur 143 minutes de film, «mais sont plutôt essentielles pour établir les personnages», précise THR. Un argument que ne retient pas la Warner, au risque de susciter la polémique (et la colère des associations de défense LGBT).

«En tant que studio, nous nous engageons à protéger l'intégrité de chaque film que nous sortons, et cela s'étend aux circonstances qui nécessitent de faire des coupes nuancées afin de répondre avec sensibilité à une variété de facteurs sur le marché», a déclaré un porte-parole de Warner Bros cité par le magazine.

«Notre espoir est de publier nos œuvres dans le monde entier telles que réalisées par leurs créateurs, mais historiquement, nous avons été confrontés à de petites modifications apportées sur les marchés locaux. Dans le cas de Fantastic Beasts : The Secrets of Dumbledore, une coupe de six secondes a été demandée et Warner Bros. a accepté ces changements pour se conformer aux exigences locales, mais l'esprit du film reste intact. Nous voulons que le public du monde entier voie et apprécie ce film, et il est important pour nous que le public chinois ait également la possibilité de le découvrir, même avec ces modifications mineures», est-il indiqué.