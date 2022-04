Psychodon : un grand concert caritatif pour la santé mentale à l’Olympia le 13 juin

Le 13 juin 2022, Psychodon présentera sa nouvelle édition sur la scène mythique de l’Olympia. Au programme : Yannick Noah et de nombreux artistes célèbrent les émotions et chantent pour la santé mentale

Cette année, le Psychodon souhaite soutenir les porteurs de projets qui contribuent à protéger la santé mentale des jeunes sur les territoires. Le Psychodon place cette soirée sur le thème du «Mood of the day», en mettant l'accent sur notre rapport aux autres, et nos interactions basées sur nos émotions du moment. Il faut dire que la période actuelle est propice aux difficultés psychologiques rencontrées par les jeunes, après de longues périodes de confinement et la mise à l'arrêt des possibilités d'interactions sociales.

Un sondage OpinionWay de mars dernier pour le Psychodon précisait ainsi que 25% des jeunes interrogés déclaraient être malheureux. La génération des 15-25 ans, qui a grandi à l'époque des attentats, des crises sociales et de la pandémie, «porte des traumatismes cumulés», expliquait ainsi Didier Meillerand, fondateur du Psychodon, en commentaire de ce sondage.

des grands noms de la chanson française chantent pour la santé mentale

La soirée du 13 juin à l'Olympia est particulièrement dédiée aux jeunes. Avec, comme chaque année Yannick Noah, parrain du Psychodon, tous les artistes invités sur la scène reprennent des titres du répertoire français pour partager les émotions qui orchestrent la santé mentale de tous.

Des artistes, des mécènes et des associations du champ de la santé mentale seront réunis, avec pour but de «briser les tabous qui pèsent sur les maladies psychiques». Les performances des artistes seront ainsi entrecoupées par la présentation des projets et initiatives sélectionnés pour cette édition.

Au nombre de cinq, ils seront définitivement choisis par le public lors d'un facebook live, le 5 mai prochain, parmi dix préselectionnés.

Cette édition, prévue le 13 juin prochain dans la salle emblématique de la capitale, sera également diffusée à la télévision, sur les chaînes C8 et CSTAR. La billetterie est d’ores et déjà ouverte, accessible ICI.

Psychodon, le 13 juin prochain, à l’Olympia (Paris 9e). Diffusion sur C8.