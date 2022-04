Festival de Cannes 2022 : les zombies vont débarquer sur la Croisette avec le film «Z (comme Z)»

En mai prochain, des zombies vont débarquer sur la croisette. Oscarisé pour «The Artist», le réalisateur Michel Hazanavicius ouvrira le 75e Festival de Cannes, qui se déroulera du 17 au 28 mai, avec «Z (comme Z)», un film mettant en scène des morts-vivants.

Il s’agit d’un remake de la comédie d'horreur «One cut of the dead» («Ne coupez pas !»), sortie en 2019 et réalisée par le japonais Shinichiro Ueda.

Projeté dans les salles obscures de l’Hexagone le 15 juin prochain, ce long-métrage plongera les spectateurs au cœur d’un tournage de film de zombies. Alors que les techniciens et acteurs se montrent peu motivés et concernés par le tournage, de véritables revenants font irruption sur le plateau.

un film gore, et drôle

Côté casting, on retrouvera notamment Romain Duris, qui endosse le rôle du réalisateur, Bérénice Béjo («OSS 117 : Le Caire, nid d'espions», «The Artist»), en maquilleuse, Matilda Lutz («Revenge»), ainsi que de Grégory Gadebois («En attendant Bojangles»), et Jean-Pascal Zadi («Tout simplement noir»).

Toutefois, cette œuvre sanglante n’en reste pas moins très drôle. C’est en tout cas ce qu’avait affirmé Romain Duris auprès de nos confrères d'Allociné. Et ce n’est pas la première fois que les zombies s’invitent au Festival de Cannes.

En 2019, ils étaient à l’honneur dans le film du cinéaste américain Jim Jarmusch, «The Dead Don’t Die», qui avait également était présenté en ouverture.