Magic Mike's Last Dance : Thandie Newton quitte le film après une violente dispute avec Channing Tatum

Après seulement 11 jours de tournage, la comédienne Thandie Newton a été écartée du casting de «Magic Mike's Last Dance» suite à une violente dispute avec l’acteur principal et producteur du film, Channing Tatum.

Selon le site britannique The Sun, l’altercation a eu lieu au début du mois d’avril à propos de la gifle de Will Smith lors de la cérémonie des Oscars. Des témoins présents auraient affirmé que la dispute aurait atteint un niveau «incroyablement vicieux», au point que Channing Tatum aurait quitté le plateau de tournage furieux, avant de partir au volant de sa voiture.

Il n’a pas été précisé quelles étaient les positions de l’un et de l’autre au sujet de la gifle de Will Smith.

«Il y a eu un échange très tendue entre eux, avant que tout cela n’escalade. Channing est monté dans sa voiture, et a disparu», explique une source, précisant au passage que la comédienne se comportait comme une diva sur le tournage avant que la dispute n’éclate. Le réalisateur, Steven Soderbergh, aurait tenté de calmer les choses, sans succès. «Il a bien essayé, mais c’est un homme discret», poursuit cette source.

En tant qu’acteur principal, et producteur de Magic Mike's Last Dance, Channing Tatum aurait fait clairement savoir au diffuseur, HBO Max, qu’il refuserait de travailler plus longtemps avec Thandie Newton. Le site américain Variety a confirmé que la comédienne avait été remplacée depuis par Salma Hayek.

Magic Mike's Last Dance est le troisième film de la saga Magic Mike, commencée avec un premier film en 2012, et un second volet en 2015. Ce troisième opus ne sortira pas au cinéma, mais directement sur la plate-forme de streaming HBO Max. Qui n’est toujours pas disponible en France.