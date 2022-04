Michel Bouquet : un hommage national lui sera rendu le 27 avril aux Invalides

Un hommage national à Michel Bouquet se tiendra le 27 avril prochain aux Invalides, a annoncé l’Elysée.

Décédé hier, mercredi 13 avril, à 96 ans, Michel Bouquet a marqué le théâtre et le cinéma. Comédien passionné, il a servi toute sa vie les grands auteurs, de Molière à Jean Anouilh en passant par Albert Camus, Eugène Ionesco, Samuel Beckett et Harold Pinter. Lauréat de deux César dans les années 2000, il a tourné aux côtés des plus grands réalisateurs à l’instar de François Truffaut, Claude Chabrol, Michel Audiard ou encore Henri Verneuil.

Le président Emmanuel Macron, a salué hier «un monstre sacré» qui «sept décennies durant a porté le théâtre et le cinéma au plus haut degré d’incandescence et de vérité, montrant l’homme dans toutes ses contradictions, avec une intensité qui brûlait les planches et crevait l’écran».

Un artiste que la ministre de la culture Roselyne Bachelot rêvait de son côté « invincible », à qui elle a rendu hommage en célébrant «son intensité, sa passion pour les textes et les nuances infinies de son jeu».

Sept décennies durant, Michel Bouquet a porté le théâtre et le cinéma au plus haut degré d’incandescence et de vérité, montrant l’homme dans toutes ses contradictions, avec une intensité qui brûlait les planches et crevait l’écran. Un monstre sacré nous a quittés. pic.twitter.com/l3V5mz6EXd — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 13, 2022