Quentin Dupieux : la première photo de son prochain film pastiche les power rangers

«Fumer fait tousser», de Quentin Dupieux, sera présenté en Séances de minuit lors du Festival de Cannes, qui se tiendra en mai prochain. En attendant, une première photo de son film a été dévoilée, et elle n’est pas passée inaperçue.

Et pour cause, on y voit des personnages reprenant les codes des séries japonaises Super sentai, comme Bioman, et de la série américaine Power Rangers, les célèbres héros en armure moulante. Sur le cliché, on aperçoit également un petit robot qui n'est pas sans rappeler Sidéro, dans la série de science-fiction San Ku Kaï.

«une comédie aux ambitions artistiques folles»

Dans le long-métrage du cinéaste, connu pour ses histoires loufoques et surréalistes, cinq justiciers, les «Tabac force», reçoivent l’ordre de partir en retraite pour renforcer la cohésion de leur groupe qui est en train de se dégrader. Tout se déroule comme prévu jusqu’à ce que Lézardin, empereur du Mal, décide d’anéantir la planète Terre.

Le producteur Hugo Sélignac a confié auprès du magazine «Le Film Français», que «Fumer fait tousser» est «une comédie aux ambitions artistiques folles». A l'origine, l'équipe avait envisagé de produire ce film pour une plate-forme, a-t-il souligné, mais «c’est finalement au cinéma qu’il se monte, et nous en sommes très heureux».

un casting de haute volée

Le long-métrage est porté par Gilles Lellouche, Vincent Lacoste, et Anaïs Demoustier. Parmi les autres acteurs à l'affiche, on peut également citer Jean-Pascal Zadi, Grégoire Ludig du Palmashow, Adèle Exarchopoulos, Doria Tillier, Jérôme Niel, ou encore l’humoriste Blanche Gardin.

Alain Chabat, qui a déjà été dirigé par Quentin Dupieux dans «Réalité» et qui sera au casting d’«Incroyable mais vrai», au cinéma le 15 juin prochain, ainsi que Benoît Poelvoorde, qui incarne un policer dans son film «Au Poste!», ont également répondu présent.