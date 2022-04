Vald et Orelsan dévoilent le clip de Péon

Le clip de Péon, titre issu de l’album «V» de Vald, est enfin disponible. On y retrouve le rappeur en featuring avec Orelsan.

Début février, Vald révélait avoir tourné le clip de son titre «Péon» à Sofia, en Bulgarie. Désormais, la vidéo est disponible.

Le titre est extrait de l’album «V», en ligne depuis le 4 février dernier. L’album a rencontré un net succès, et a été certifié disque de platine 23 jours après sa sortie, rapporte Le Mouv. Parmi les 16 titres, on retrouvait trois featurings : Hamza, Suikon Blaz AD et Orelsan.

Autre bonne nouvelle pour les fans d’Orelsan : le documentaire «Orelsan : Montre jamais ça à personne», réalisé par le frère du rappeur, Clément Cotentin, aura une suite. Aucune date de sortie ou information sur le contenu n’a été communiquée pour le moment.