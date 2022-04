Avignon accueille la première édition du «Printemps du off»

Un avant-goût du festival «off»d’Avignon. La première édition du «Printemps du Off» débutera ce samedi 16 avril, pour près d’un mois dans la Cité des Papes, et proposera en avant-première une sélection de spectacles, programmés cet été.

Jusqu'au 14 mai, ce nouveau rendez-vous dévoilera ainsi, en exclusivité, une trentaine de spectacles, qui seront pour la plupart joués cet été durant le festival «off», dont l'édition 2022 se tiendra cette année du 7 au 30 juillet.

Son ambition : mettre un coup de projecteur sur une trentaine de spectacles, tant auprès des avignonnais que des professionnels, avant l'arrivée du millier de propositions scéniques qui investiront la ville l’été. Une initiative portée par quatorze théâtres permanents qui y voient «un acte militant».

«Bien souvent, les Avignonnais eux-mêmes et ceux qui habitent la région partent pendant juillet, et on trouvait ça important qu'il y ait un temps dédié aux gens qui habitent là à l'année», a souligné Harold David, coprésident de la Fédération des théâtre indépendants d'Avignon (FTIA). Et de préciser : «mettre en place cet événement, c'est le moyen à la fois de développer des publics et la visibilité professionnelle des compagnies que l'on va accueillir pendant le festival».

Annulé en 2020, le festival a accueilli l’été dernier 1070 spectacles après une année record en 2019, avec près de 1600 spectacles à l’affiche. Un nombre de spectacles en perpétuelle augmentation, qui a régulièrement été critiqué.

Une sélection printannière éclectique

A l’image du Off, cette sélection printanière s’est voulue éclectique, proposant aussi bien du théâtre classique («Cyrano de Bergerac» d'Edmond Rostand, «Les justes» de Camus), des œuvres contemporaines («J’appelle mes frères», adapté du roman de Jonas Hassen Khemiri, «Double Je»), des one man shows («Votre corps me parle», «Authentique»), des spectacles jeune public («Courage !», «Léonie et l’île aux ballons»), ainsi que des ateliers d’écriture.

Une première édition qui accueillera également Francis Lalanne, venu interpréter «L’assemblée des Loups», accompagné de la violoncelliste Alice Poussin ainsi que la grande comédienne Judith Magre, lauréate de deux Molières, à l’occasion d’une lecture de textes de Marguerite Duras et Yann Andréa, dernier compagnon de l’auteur d’«Un barrage contre le pacifique».