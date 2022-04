Festival du Livre de Paris 2022 : trois ateliers à faire avec vos enfants

Après deux ans de report en raison de la pandémie, le Grand Palais Ephemère acceuillera le Festival du Livre de Paris, du 22 au 24 avril. Parmi la programmation, de nombreux ateliers sont prévus pour les enfants. Focus sur trois d’entre eux.

Atelier «Dessine ton carrosse»

Le 22 avril, l'autrice et illustratrice des albums «En cas d'attaque» et «Soeurs et frères» Séverine Huguet proposera un atelier autour de son dernier livre : «Mon carrosse». Les enfants pourront dessiner un carrosse à leur image, comme la princesse du livre.

La billetterie est ouverte !



Réservez dès maintenant votre entrée GRATUITE au Grand Palais Ephémère.



Auteurs et éditeurs sont impatients de vous y accueillir du 22 au 24 avril. #FLP2022

https://t.co/bO0kymON98 pic.twitter.com/0so4qRydcI — Festival du Livre de Paris (@festival_livre) March 23, 2022

Ils seront aidés d’une roue de la chance afin de se doter des «accessoires les plus farfelus : équipé d'un surf, de toutes les couleurs ou encore un carrosse volant !»

Grand Palais Éphémère, atelier A, le 22 avril 2022 à 15 heures.

Dessiner le monde - inventer des mondes

L’auteure et illustratrice de BD Ileana Surducan propose un atelier de création de dessins et d’illustrations pour les enfants, à partir de 8 ans, en accès libre. Elle a notamment participé aux ouvrages «Les vacances de Nor», écrit par Maria Surducan, ou encore «Les Aventuriers de l'étrange» et «À la recherche du dimanche perdu», d’après Jakob et Wilhelm Grimm.

Grand Palais Éphémère, stand de la Roumanie, le 24 avril 2022 à 12h30.

Lecture de contes avec Zemanel

Conteur et plasticien, Zemanel, auteur de «La Sieste de Moussa» ou «Le premier oeuf de Pâques» animera un atelier le 23 avril. Il s’occupera des animations et lectures autour des histoires du mythique Père Castor.

Grand Palais Éphémère, atelier A, le 23 avril 2022 à 11 heures.