It's all coming back to me : le film avec Céline Dion a enfin une date de sortie

Selon le site américain Variety, le film «It's all coming back to me», dans lequel Céline Dion aura un rôle aux côtés de Priyanka Chopra Jonas et Sam Heughan, sortira en salles le 10 février 2023 aux États-Unis.

La sortie en France devrait, selon toute vraisemblance, avoir lieu dans cette même période, même si aucune date officielle n’a été révélée pour le moment. Dans ce drame romantique qui reprend le même nom que le célèbre tube de la chanteuse figurant sur l’album Falling Into You datant de 1996, Priyanka Chopra Jonas incarne une jeune femme dévastée par le décès de son bien-aimé auquel elle continue d’envoyer des textos. Elle ignore que son numéro de téléphone a depuis été attribué à une autre personne, un homme habitant la même ville qu’elle. Et qui a lui aussi le cœur brisé. Ils décident alors de se rencontrer afin de partager leur peine.

Céline Dion jouera son propre rôle dans le film, devenant une inspiration pour les deux protagonistes au moment où ils commencent à tomber amoureux l’un de l’autre, mais hésitent à sauter le pas. Dans un récent podcast du site Variety, Sam Heughan a également révélé que la chanteuse avait enregistré une nouvelle version de la chanson pour les besoins du film. De quoi titiller la curiosité des fans tant l’originale est devenue légendaire.