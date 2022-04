Le Festival du Livre de Paris s'installe au Grand Palais éphémère du 22 au 24 avril

Un rendez-vous incontournable pour les amoureux des livres. Après deux éditions annulées pour cause de pandémie, le Salon du livre de Paris est de retour du 22 au 24 avril prochain, et prend ses quartiers au Grand Palais Ephémère, sous la forme d’un festival.

Organisé par Paris Livres Evénements, filiale du Syndicat national de l’édition (SNE), ce grand événement est l’occasion d'assister à des conférences et autres rencontres, et de repartir les bras chargés d’ouvrages. Il faut dire que près de 300.000 livres seront proposés au public.

Dans le détail, les visiteurs pourront notamment assister à une rencontre avec Pénélope Bagieu, l’une des figures emblématiques de la bande dessinée et du féminisme, ou Tricia Levenseller, nouvelle coqueluche américaine de la Fantasy, qui présentera son livre «La reine des ombres» (éd. Hugo&Cie).

L’écrivain Andreï Kourkov sera également présent pour parler de son dernier roman, intitulé «Les abeilles grises» (éd. Liana Levi), au fil duquel, bien avant l’explosion de la guerre, il raconte l’enfer d’un conflit fratricide et l’ombre de la Russie qui plane sur l’Ukraine.

Avis aux amateurs de mangas, un atelier d'initiation sera animé par Senchiro, le créateur de «Sweet Konkrete». De leur côté, les plus petits pourront par exemple participer à un atelier d'astronomie avec Natacha Quentin, autrice de «L’astronomie vue par trois ados» (éd. Poulpe fictions).

Des séances de dédicaces

Durant ces trois jours de fête, des centaines d’écrivains confirmés et nouvelles plumes de la littérature francophone et étrangère donneront rendez-vous aux visiteurs pour une séance de dédicaces. Parmi eux, on peut citer Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018 avec «Leurs enfants après eux» (éd. Actes Sud) et auteur du drame amoureux «Connemara».

Autres personnalités à ne pas manquer : Emmanuel Todd, Karine Tuil, qui s’intéresse à la lutte antiterroriste dans son nouveau roman édifiant «La Décision» (éd. Gallimard), ou encore Frédéric Beigbeder, qui signe «Un Barrage contre l’Atlantique» (éd. Grasset), un récit drôle et sincère dans lequel l’auteur de 56 ans tombe le masque et remonte le fil de ses souvenirs d’enfance.

L’Inde à l’honneur

Et ces retrouvailles avec le public seront placées sous le signe de l'Inde, invitée d’honneur au Festival du Livre de Paris. Ainsi, de multiples tables rondes évoqueront les problématiques contemporaines, mais surtout l’histoire et la diversité de cet immense pays du sud de l'Asie, dont les villes de Mumbai, Calcutta ou encore Delhi sont des sources d’inspiration inépuisables pour le roman policier ou à suspense.

Enfin, dans le cadre du programme Hors les murs, des manifestations hybrides autour du livre seront organisés dans des lieux prestigieux et parfois insolites de la capitale : Auditorium du Petit Palais, Maison de la Poésie, Académie du climat, Sorbonne, Panthéon… A noter que l'entrée est gratuite mais nécessite une réservation en ligne.

Festival du Livre de Paris, du 22 au 24 avril, Grand Palais Ephémère (Paris 7e).