Thor : Love and Thunder : Natalie Portman apparait enfin en Mighty Thor dans la bande-annonce

Attendu le 13 juillet en salles, le film «Thor : Love and Thunder» vient de dévoiler un teaser dans lequel Natalie Portman apparaît pour la première fois dans le costume de Mighty Thor.

L’histoire de Thor : Love and Thunder est basée sur le comics de Jason Aaron The Mighty Thor. Elle suit Jane Foster – incarnée par Natalie Portman – autrefois en couple avec Thor, avant qu’elle ne décide de rompre avec lui, qui se retrouve à endosser le rôle de super-héroïne avec à sa disposition le marteau Mjolnir. Dans le comics, les pouvoirs de Jane Foster se payent au prix fort, puisque son cancer du sein empire à chaque fois qu’elle utilise le marteau. Pour le moment, rien n’indique si le film suivra cette même ligne narrative.

Sur l’air de la chanson Sweet Child O’Mine du groupe Guns ‘N Roses, cette courte bande-annonce voit Thor (Chris Hemsworth) exprimer le besoin de se recentrer sur lui-même. «Ces mains autrefois utilisé pour la guerre sont désormais d’humbles outils au service de la paix», peut-on l’entendre dire. «Maintenant, j’ai besoin de savoir qui je suis», entend-on également.

Après un court aperçu dans sa cure de remise en forme, Thor affirme que ses jours en tant que super-héros sont derrière lui, et s’en va en compagnie de Korg dans un voyage à travers la galaxie. On peut voir rapidement Valkyrie aux commandes de New Asgard, Russel Crowe dans le rôle de Zeus avec sa foudre à la main, ou encore Thor sur un bateau de pirate embrassant une inconnue. Le teaser se termine avec l’apparition de Mighty Thor à la grande surprise du fils d’Odin.

De quoi va parler le film ?

Réalisé par Taika Waititi, Thor : Love and Thunder reprend après les événements d’Avengers – Endgame, où Thor avait été bouleversé par la chute de son royaume, Asgard. Il s’était embarqué aux côtés des Gardiens de la Galaxie, qu’on peut voir apparaître dans ce teaser. Celui qu’on ne voit pas, c’est Christian Bale dans le rôle de Goor, le Massacreur des Dieux.

Dans le synopsis du film, on apprend que «Thor, Valkyrie, Korg et Jane Foster vont devoir unir leurs forces dans une aventure cosmique afin de percer le mystère autour de la vengeance de Gorr, et tout mettre en œuvre pour mettre fin à sa folie meurtrière avant qu’il ne soit trop tard».