Festival de Cannes 2022 : découvrez la sélection de la Quinzaine des Réalisateurs

La Quinzaine des Réalisateurs, qui aura lieu pendant le Festival de Cannes, organisée du 18 au 27 mai, a dévoilé sa sélection ce mardi 19 avril.

Née à la suite des événements de mai 1968, cette section parallèle cannoise met à l’honneur 23 longs-métrages venus des quatre coins de monde et qui incarnent «la beauté et la richesse du cinéma contemporain mondial», a déclaré le délégué général Paolo Moretti. Au total, onze réalisatrices sont sélectionnées et le cinéma français est particulièrement bien représenté.

Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos...

Dans le détail, la réalisatrice Mia Hansen Love présentera «Un beau matin», dans lequel elle dirige Léa Seydoux et Melvil Poupaud, Philippe Faucon «Les Harkis» (Algériens ayant combattu aux côtés de l'armée française), et Léa Mysius «Les Cinq diables», son deuxième long-métrage, avec à l’affiche Adèle Exarchopoulos.

De son côté, Alice Winocour raconte l’histoire d’une écrivaine et journaliste confrontée à une attaque terroriste dans «Revoir Paris», qui met en vedette Virginie Efira et Grégoire Colin, tandis que Thomas Salvador pose sa caméra à Chamonix pour son film «La Montagne», qui suit un quadragénaire parisien qui découvre d’étranges créatures après l’effondrement d’une paroi rocheuse.

Sur la liste des films retenus, figurent également «Les Années Super 8», de David Ernaux-Briot et de l’autrice Annie Ernaux, qui fait ses premiers pas au cinéma, «Falcon Lake» de Charlotte Le Bon, le long-métrage ukrainien «Pamfir», de Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk, une «tragédie grecque entre parabole sociale et politique», «1976» un film sur la dictature de Pinochet réalisé par la chilienne Manuela Martelli, ou encore le film espagnol «El agua» d’Elena Lopez Riera.

«L’envol», de Pietro Marcello, en ouverture

On retrouve aussi «De Humani Corporis Fabrica», de Véréna Paravel et Lucien Chastaing-Taylor «La dérive des continents (au sud)», de Lionel Baier (Suisse), «Le Barrage», d’Ali Cherri (Liban), «Fogo-Fatuo», de Joao Pedro Rodrigues (Portugal), «Un Varon», de Fabian Hernandez (Colombie), ainsi que «Funny Pages», d’Owen Kline (USA), et «God’s Creatures», d’Anna Rose Holmer et Saela Davis (USA).

Sont également sélectionnés deux films britanniques : «Enys Men», de Mark Jenkin et «Men», d’Alex Garland, ainsi que deux films tunisiens : «Ashkal», de Youssef Chebbi et «Sous les figues», le premier film d’Erige Sehiri.

Inspiré de la nouvelle «Les Voiles Écarlates» (1923) d’Alexandre Grine, le film «L’envol» réalisé par l’Italien Pietro Marcello fera l’ouverture de la Quinzaine des Réalisateurs et le film de clôture a été confié au réalisateur français Nicolas Pariser qui signe «Le Parfum Vert», une comédie d’espionnage avec Vincent Lacoste et Sandrine Kiberlain.

Kelly Reichardt recevra le Carrosse d’Or

Durant la Cérémonie d’ouverture, le 18 mai prochain, la réalisatrice américaine Kelly Reichardt, en compétition officielle à Cannes pour «Showing Up», recevra le Carrosse d’Or, un prix rendant hommage à un ou une cinéaste qui a marqué l’histoire du 7e art.

«La singularité de votre regard sur les personnages qui peuplent vos histoires, à la fois sensible, critique et bienveillant, habitent nos imaginaires. Cette spécificité, inscrite dans la géographie de vos films, si éloignée des clichés sur l’Amérique est pour nous une grande source d’inspiration», peut-on lire dans la lettre du conseil d’administration de la Société des réalisateurs de films (SRF).