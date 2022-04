Jason Momoa en négociation pour jouer dans l’adaptation de Minecraft

Jason Momoa devrait faire partie du casting du film adapté du jeu vidéo Minecraft, sur lequel planchent actuellement les studios Warner Bros.

C’est The Hollywood Reporter qui rapporte la nouvelle, précisant que les négociations seraient dans leur phase finale. Le magazine n’a pour l’heure pas précisé quel personnage l’acteur, vu dans Aquaman, Dune ou encore Game of Thrones incarnerait. Toutefois il se murmure que Jason Momoa pourrait jouer le protagoniste du jeu prénommé Steve (dans un premier temps le nom de l’acteur Steve Carell avait circulé).

Après les départs successifs de Shawn Levy (La Nuit au Musée) puis de Rob McElhenney (Philadelphia), le film, à l’origine prévu pour sortir en 2019, sera finalement réalisé par Jared Hess (Napoleon Dynamite) et produit par Mary Parent et Roy Lee (Dune), mais aussi Lydia Winters et Vu Bui, respectivement directrice de la marque et directeur des opérations chez Mojang.

La date de sortie n’a pas été communiquée. Pour mémoire, Minecraft est l’un des jeux vidéo les plus vendus au monde. Sorti en 2011, il permet, dans un monde potentiellement infini, de créer des constructions gigantesques avec des blocs.