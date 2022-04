Machu Picchu : l’exposition immanquable à Paris sur les mystères des Incas

Jusqu’au 4 septembre 2022, la Cité de l'architecture & du patrimoine à Paris accueille l’exposition «Machu Picchu et les trésors du Pérou». Vous pourrez y découvrir 3000 ans de civilisations Précolombiennes, jusqu’aux mystères du Machu Picchu. Visite guidée.

Dès l’entrée, le ton est donné. Plongés dans une pièce à la lumière tamisée, un «théâtre», les visiteurs découvrent une vidéo introductive projetée sur un écran panoramique et retraçant les débuts des civilisations précolombiennes. En effet, comme l’explique la co-commissaire d’exposition, Carole Frerasso, «pour comprendre la civilisation Inca, il faut comprendre ce qui s’est passé avant». Une fois le film terminé, une porte coulissante invite à entrer dans la première salle et à commencer le parcours.

192 pièces originales

Au fil des salles, plus de 190 pièces originales d’un des plus grands musées péruviens sont à découvrir, donc 130 venues pour la première fois en France : «coiffe frontale, masque funéraire, trousseau impérial, couronne d’argent»… Soit l’une des collections les plus impressionnantes jamais exposées. Parmi les pièces marquantes, vous pourrez découvrir une parure en or conservée comme à l’origine, unique au monde. «Cette parure est un trousseau funéraire, une pièce unique parce qu’elle est complète, elle appartenait à l’un des dix monarques qui a commandé sur la côte Nord du Pérou entre 900 et 1470 après JC», nous explique Carole Frerasso.

© BERTRAND GUAY / AFP

Une expérience VR inédite

Ici, pas d’ordre chronologique. En effet, les objets ont appartenu à plusieurs sociétés qui se sont succédées, durant plus de 3000 ans. Le parcours se divise par salles thématiques : pouvoir religieux et pouvoir politique, mythe de Ai Apaec, les rituels, la chicha (boisson partagée avec les ancêtres et à forte importance, notamment politique), les ancêtres… Le tout avec une mise en scène surprenante et immersive. Au-delà des objets en tant que tel, la réalité augmentée permet de présenter des objets virtuels. Vous pourrez par exemple voir les scènes dépeintes sur les objets en aplat sur les murs, et observer les détails. Des vidéos présenteront également des objets animés en 3D.

En fin de parcours, retour dans le présent, à la découverte du Machu Picchu. Le but ? Faire découvrir virtuellement ce site exceptionnel du patrimoine mondial de l’Unesco. Vous pourrez y découvrir des artefacts incas mis au jour récemment sur le site de Machu Picchu dans des vitrines, ou encore regarder des panneaux graphiques et de courtes vidéos célèbrent les réalisations impressionnantes de l’Empire inca.

Pour conclure votre visite, vous pourrez découvrir ce lieu fascinant grâce à la toute première expérience en réalité virtuelle dédiée. «Seul dans la citadelle inca, le spectateur découvrira certains de ses espaces les plus emblématiques, du Temple du Soleil aux hauteurs de Huayna Picchu. Ils contempleront de façon inédite l’environnement naturel du Machu Picchu, dans un panorama époustouflant, perché à 2.430 mètres d’altitude au cœur d’une forêt tropicale», décrit la co-commissaire. De quoi vous donner envie de faire vos valises et de filer au Pérou.

«Machu Picchu et les trésors du Pérou», du 16 avril au 4 septembre 2022. Cité de l'architecture et du patrimoine, 1 place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris