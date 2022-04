Festival de Cannes 2022 : 11 films pour la 61e semaine de la critique

Après la compétition officielle et la Quinzaine des réalisateurs, la Semaine de la critique, sélection parallèle du festival de Cannes dénicheuse de talents, a dévoilé sa sélection.

Pour cette édition 2022, qui se tiendra du 18 au 26 mai, 11 longs-métrages, dont 7 en compétition, ont été sélectionnés, a annoncé ce mercredi 20 avril Ava Cahen, la déléguée générale de cette section.

neuf premiers films et deux seconds films

Parmi les films en lice pour le grand prix de la Semaine de la critique, figure «Aftersun», de la Britannique Charlotte Wells, où un père et sa fille partent en vacances dans un club où l’on danse la Macarena, «Alma viva», de la Franco-Portugaise Cristèle Cristèle, et «Dalva», signé Emmanuelle Nicot.

«The Woodcutter Story», de Mikko Myllylahti, qui a remporté le prix Un Certain Regard en 2016 pour «Olli Mäki», a également été retenu. Cette tragi-comédie est centrée sur une question : la vie a-t-elle un sens ?

Le cinéaste iranien Ali Behrad présentera quant à lui «Tasavor» (Imagine en français), «un road-movie amoureux, pop et moderne, plein de mystère et de fantaisie», Andrés Ramírez Pulido «La Jauria», un huis clos au coeur de la forêt colombienne, tandis que le Français Simon Rieth défendra «Nos cérémonies».

Le jeune réalisateur originaire de Montpellier (Hérault) signe un drame entre récit d’apprentissage et fable fantastique sur Tony et Noé, deux frères complices qui s’aiment et se jalousent et cachent depuis des années un secret très lourd à porter.

4 films en séances spéciales, dont deux français

Deux autres films français ont été annoncés hors compétition en séances spéciales. Après «Ni le ciel Ni la terre», Clément Cogitore signe «Goutte d’Or», une oeuvre noire et mystique autour de Ramsès, un trentenaire qui tient un cabinet de voyance à Paris. Sera aussi projeté le film «Tout le monde aime Jeanne», de Céline Devaux, avec Laurent Lafitte et Blanche Gardin, qui apparait dans «Fumer fait tousser», le film de Quentin Dupieux, présenté en Séances de minuit.

Dans cette comédie sentimentale mêlant prises de vues réelles et animation, l’humoriste interprète une femme que toute le monde a toujours aimé mais qui désormais se déteste. Surendettée, la protagoniste doit se rendre à Lisbonne et mettre en vente l’appartement de sa mère disparue il y a un an. Une fois à l’aéroport, elle tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée fantasque et envahissant.

«When You Finish Saving the World» (séances spéciales), premier long-métrage de l’acteur Jesse Eisenberg, alias Mark Zuckerberg dans «The social network», fera l’ouverture. Cette comédie dramatique évoque les relations explosives entre une mère politiquement engagée et son fils musicien en quête de célébrité.

Quant à la clôture de cette 61e édition de la Semaine de la critique, elle sera assurée par «Next Sohee» (séances spéciales), second film de la cinéaste Sud-Coréenne July Jung, remarquée en 2014 à Cannes avec «A Girl at My Door», sélectionné dans Un certain regard.