«CODA», Oscar du meilleur film, en salle ce week-end pour seulement 48 H

«CODA», remake américain de «La famille Bélier», sera exceptionnellement diffusé dans 120 salles en France, ce samedi et dimanche 23 et 24 avril.

Une première pour le grand gagnant des Oscars en mars dernier. Lauréat de trois statuettes, dont celle du meilleur film, «CODA» n’a jamais été projeté en salle en raison de la crise sanitaire. Il le sera pour la première fois ce week-end dans l’Hexagone.

Jusqu’à présent, il n’avait été diffusé que sur la plate-forme de streaming Apple TV+, devenue, en mars dernier, la première plate-forme à remporter un Oscar dans cette catégorie. Pour rendre possible cette diffusion exceptionnelle, Pathé, distributeur du film, a réussi a obtenir un visa temporaire d’exploitation de 48 h.

Deux jours qui vont permettre au public français de découvrir ce remake essentiellement interprété par des acteurs malentendants, ce qui n'était pas le cas, en 2014, de la version française.

Remake multi-récompensé

Porté par le producteur français Philippe Rousselet, déjà à l’origine de «La Famille Bélier» il y a sept ans, cette adaptation raconte comme dans la version française l’histoire d’une famille de sourds muets et de leur fille entendante Ruby. Campée par Emilia Jones, seule actrice de la distribution à avoir dû apprendre la langue des signes pour les besoins du film, elle rêve de partir étudier le chant. Mais son père et sa mère comptent sur elle. Un couple de parents interprété à l'écran par les acteurs malentendants Marlee Matlin et Troy Kotsur, qui a remporté l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour sa prestation.

Egalement lauréat de l’Oscar du meilleur scénario adapté, CODA - dont l’acronyme signifie «Child of deaf adult» ( «enfant entendant de parents sourds») - a notamment été transposé dans une famille de pêcheurs et quitte le monde agricole, décor de «La famille Bélier». Pour mémoire, la version française, sortie en 2014, avait réuni à l’écran Karin Viard, François Damiens et Louane dans les rôles-titres.