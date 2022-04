Ennio : découvrez la bande-annonce du documentaire événement sur le compositeur Ennio Morricone

Le 6 juillet prochain, les spectateurs et mélomanes pourront découvrir dans les salles obscures le documentaire événement «Ennio».

Réalisé par le cinéaste oscarisé Giuseppe Tornatore, qui a travaillé pendant plus de vingt-cinq ans avec son ami Ennio Morricone, il retrace l’itinéraire de cet immense musicien du 20e siècle, décédé il y a deux ans, à l’âge de 91 ans.

Enfant, Ennio Morricone rêvait de devenir médecin. Mais son père souhaitait qu'il devienne trompettiste, comme lui. Du conservatoire de musique à l’Oscar du meilleur compositeur, Giuseppe Tornatore dresse le portrait de ce génie italien, auteur de plus de 500 bandes originales.

de nombreux témoignages et images d'archives

Ce documentaire permet de le (re)découvrir au fil de nombreux témoignages d’artistes et de réalisateurs, tels que Clint Eastwood, Bernardo Bertolucci, Guiliano Montaldo, Marco Bellocchio, Dario Argento, les frères Taviani, Luca Verdone, Barry Levinson, Oliver Stone, ou encore Quentin Tarantino.

«Il ne s’agissait pas seulement de le faire parler de sa vie et de son rapport si spécial à la musique, mais aussi de trouver des interviews et images d’archives à travers le monde, de ses nombreuses collaborations avec les cinéastes les plus importants de sa carrière», a affirmé Giuseppe Tornatore, qui a structuré son documentaire «comme un spectacle».

Présenté à la Mostra de Venise, «Ennio» révèle également ce que l’on sait peu sur le compositeur, comme par exemple sa passion pour les échecs et les liens mystérieux que ce jeu entretient avec sa musique.

Oscarisé en 2016 pour la meilleure musique de film pour «Les Huit Salopards», de Quentin Tarantino, Ennio Morricone s'était fait connaître au début des années 1960 en composant la partition des westerns de Sergio Leone. Parmi eux, «Le bon, la brute et le truand» (1966) ou encore «Il était une fois dans l'Ouest» (1868) et son air d'harmonica lancinant.

Il avait également signé la bande originale du film «Cinema Paradiso» (1988) de Giuseppe Tornatore, qui remportera l’Oscar du Meilleur film en langue étrangère et le Grand Prix au 42e Festival de Cannes.