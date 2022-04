Près de 500 librairies indépendantes offrent un livre et une rose ce samedi 23 avril

Les librairies de «quartier» et la lecture à l'honneur. La 24e édition de la fête de la librairie indépendante se tient ce samedi. Près de 500 librairies y participent dans l'Hexagone, et offrent à leurs visiteurs une rose et un livre spécialement conçu par cinquante auteurs de renom.

Cette année, Maylis de Kerangal, Alain Damasio, Fabcaro, Nancy Huston, Agnès Desarthe ou encore Mohamed Mbougar Sarr, prix Goncourt 2021 pour «La plus secrète mémoire des hommes», pour ne citer qu'eux, ont pris la plume pour participer à l'élaboration de cette ouvrage inédit. Baptisé «On en garde dix... pour la littérature!», il rassemble leurs conseils de lecture.

Un livre, 500 conseils de lectures

Chacun de ces 50 écrivains a plongé dans sa bibliothèque personnelle pour partager avec le public ses dix ouvrages favoris, ceux-là même qui ont marqué leur vie. Au fil de ces pages, ce sont donc au total 500 conseils littéraires qu'ils divulgueront. Des ouvrages issus du patrimoine littéraire français et international proposés comme autant de piste de lectures «pour redonner faim de littérature» et «élargir le champ de connaissances», note La fête de la librairie indépendante dans son manifeste. Un livre offert gratuitement, que les librairies indépendantes accompagneront d'une rose.

100 librairies franciliènes , près de 400 en régions

Alors que depuis 24 ans, les libraires indépendants se mobilisent en France, mais aussi en Belgique et en Suisse, pour célébrer leur métier et le livre papier dans le cadre de la journée mondiale du livre et du droit d'auteurs, elles seront 500 à participer samedi, à cette opération.

En Ile-de-France, cent ont répondu à l'appel, dont près de la moitié à Paris. En régions, des Hauts-de-France à la Provence-Alpes-Côte d'Azur en passant par la Normandie, la Bourgogne-Franche-Comté, la Bretagne, le Grand Est, l'Occitanie ou encore le Centre-Val de Loire, elles sont près de 400 à s'être inscrites, preuve de l'incroyable amour de ces acteurs de la culture pour leur métier.

Nombreuses sont d'ailleurs les librairies indépendantes de petites communes à se mobiliser, couvrant ainsi tout le territoire. Des librairies qui avaient dû fermer lors du premier confinement, avant d'intégrer la liste des commerces dits «essentiels» fin février 2021.