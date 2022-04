Strasbourg officiellement candidate pour devenir la capitale mondiale du livre en 2024

Après Guadalajara (Mexique) pour l'année 2022, puis Accra (Ghana), en 2023, la ville de Strasbourg (Bas-Rhin) pourrait bien être nommée «capitale mondiale du livre» en 2024. Il s'agirait d'une première dans l'Hexagone.

En effet, jusqu'à présent, aucune ville française n'a obtenu ce label créé en 2001, et décerné par l'Unesco chaque été. Strasbourg a déposé son dossier le 15 avril dernier auprès de l'organisation, et a rappelé que la ville désignée «s'engage à promouvoir les livres et la lecture sous toutes ses formes et à tous les âges de la vie».

«une relation longue et intense avec les livres»

La municipalité a indiqué dans un communiqué relayé par l'AFP que «c'est lors de son séjour à Strasbourg – daté de 1434 à 1444 – que Gutenberg a élaboré le système typographique qui allait donner naissance à l'imprimerie». Elle a également souligné «la vitalité de la filière du livre» dans la cité, avec notamment 40 maisons d'édition, et «de nombreuses manifestations» culturelles.

Jeanne Barseghian, la maire de Strasbourg, a de son côté affirmé que cette candidature est «portée par le souffle de l’Histoire et est le fruit d’une relation longue et intense avec les livres». Pour l'heure, on ignore quelles sont les villes concurrentes. La capitale de l'Alsace a prévu un budget de 4,5 millions d'euros pour cette opération.