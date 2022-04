Le chanteur belge Arno est décédé des suites d'un cancer à l'âge de 72 ans

Il était surnommé le «Tom Waits belge». Le chanteur Arno Hintjens est décédé ce samedi, à l'âge de 72 ans.

C'est son manager qui a dévoilé la triste nouvelle dans un communiqué le jour même. Depuis 2019, l'artiste originaire d'Ostende luttait contre un cancer du pancréas. Après une pause, il avait repris ses séries de concerts en juillet 2020, jusqu'à ce qu'il annule tous ses lives dès juillet 2021. «Sur recommandation de ses médecins, il prend une pause de plusieurs mois pour se reposer et retrouver la forme», expliquait alors un communiqué du Trianon, à Paris.

Il avait mis fin à son traitement contre le cancer au début de cette année.

Le chanteur et acteur à la voix rocailleuse et à la crinière blanche avait connu un grand succès auprès des critiques, et disposait d'une solide base de fidèles, adeptes de ses nombreuses reprises de standards au style souvent décalé.

C'est à la fin des années 1980 qu'il se lançait dans une carrière solo, et se faisait connaitre du public français en 1990, avec sa participation à la bande originale du film Merci la vie, de Bertrand Blier (1990).

Chantant aussi bien en français qu'en anglais ou en flamand, il donnait la pleine mesure de son talent sur scène, à l'image de ses albums À la française, en 1997, ou encore Live in Brussels, en 2005, dans lesquels on peut écouter son titre le plus célèbre, Les Yeux de ma mère.

Anecdote étonnante, il avait par ailleurs été, au début des années 1980, le cuisinier de la star de la soul Marvin Gaye, qui séjourna de nombreux mois à Ostende.

Emblématique de la ville de Bruxelles, il en était devenu citoyen d'honneur. En référence à l'une de ses chansons, le maire de la ville Philippe Close a d'ailleurs réagi d'un «Putain putain, il nous manque déjà...».

Arno, citoyen d’honneur de la @VilleBruxelles s’en est allé. Nous ne verrons plus sa silhouette dans le quartier Sainte-Catherine. Putain putain, il nous manque déjà… — Philippe Close (@PhilippeClose) April 23, 2022

Son manager, relayé par de nombreux médias belges, à quant à lui qu'«il va nous manquer à tous, à sa famille, à ses amis et à ses musiciens. Il sera toujours avec nous grâce à la musique qui l’a maintenu en vie jusqu’à la fin».