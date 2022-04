Le chanteur Amir monte sur scène dans le rôle d'Alfred Nakache, champion de natation au destin hors normes

Amir va à faire ses premiers pas au théâtre dans «Sélectionné». Seul sur scène, le chanteur incarnera à partir du 26 avril et pour une série de représentations exceptionnelles, le nageur Alfred Nakache, athlète aujourd'hui méconnu au destin aussi tragique, qu’incroyable.

Découvert par le grand public dans The Voice, auteur de quatre albums, Amir s’apprête à réaliser un rêve : monter sur les planches. «Le rêve se matérialise. Moi, l’ancien dentiste, qui joue au mythique Théâtre Edouard VII, pincez-moi», a partagé il y a quelques semaines l’artiste sur ses réseaux. Pour ses premiers pas au théâtre, il s’empare d’un récit proprement incroyable et pourtant bien réel.

Alfred Nakache, un héros méconnu à tort

L’histoire d’Alfred Nakache. Nageur plusieurs fois champion de France, sélectionné en 1936 pour représenter la France aux Jeux Olympiques de Berlin, avant d’être déporté dans le camp d’Auschwitz en 1944, où il a perdu sa femme et sa fille, âgée de 2 ans. Survivant des camps de la mort, il reviendra à la compétition, récupèrera son titre de champion de France, battra un record du monde et sera à nouveau sélectionné en 1948 aux J.O. de Londres. Athlète d’exception, résistant juif sous le régime de Vichy, dénoncé par d’ancien rivaux, celui qui a été surnommé le nageur d’Auschwitz, est décédé en 1983 après avoir mené tant de combats et une vie hors normes qui force l'admiration.

Un homme dont Amir a croisé la route, pour la première fois, en 2016, alors qu’il tourne le clip de son tube «J’ai cherché» à la piscine Alfred Nakache à Paris. A l’époque, intrigué par ce nom qui lui est inconnu, il mène des recherches et découvre son parcours extraordinaire. Mais c’est le hasard qui, en 2020, les réunit à nouveau alors que le metteur Steve Suissa souhaite proposer à Amir un projet : interpréter le rôle d’un athlète méconnu, Alfred Nakache.

Une proposition que le chanteur de 37 ans n’a pu décliner et qu’il partagera pour dix-huit représentations exceptionnelles au théâtre Edouard VII.