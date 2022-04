Elizabeth II : Tom Cruise devrait jouer dans un spectacle historique pour le jubilé de la reine

Impossible de dire non à la reine. Alors qu’Elizabeth II célèbrera officiellement son jubilé de platine du 2 au 5 juin, un grand spectacle historique sera donné en son honneur mi-mai dans le parc du château de Windsor avec à l’affiche Tom Cruise.

Avant de venir présenter le troisième volet de «Top Gun» le 18 mai prochain au festival de à Cannes, l’acteur de «Mission impossible» devrait ainsi faire un crochet par Londres. Selon les informations du Hollywood reporter, la star américaine devrait participer à cette reconstitution historique, qui réunira 1 300 artistes et 500 chevaux dans le cadre du Royal Windsor Horse Show. Baptisé «A Gallop Through History» (Un galop à travers l’histoire), ce spectacle équestre, musical et militaire de 90 minutes, qui se tiendra du 12 au 15 mai, retracera les moments clefs de la monarchie, depuis le règne d’Elizabeth I jusqu’à celui d’Elizabeth II.

Helen Mirren a de nouveau rendez-vous avec lA monarchie

Tom Cruise ne sera pas la seule star à participer à cet événement. La comédienne multirécompensée Helen Mirren, Oscar de la meilleure actrice pour son rôle d’Elizabeth II dans «The Queen» en 2007, prendra également part à ce grand rendez-vous. Selon le magazine américain, elle devrait y camper le rôle d’Elizabeth Ier, personnage qu’elle a aussi déjà joué à l’écran dans une mini-série. L’acteur britannique Damian Lewis (Homeland, Billions, Dans l’ombre des Tudors…) est lui aussi annoncé.

Le spectacle, dont la musique sera jouée par un 75 musiciens, sera diffusé le 15 mai en direct sur le réseau de télévision ITV.