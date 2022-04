Le film «Z comme Z» de Michel Hazanavicius change de nom

« Z comme Z » devient « Coupez ! ». Le réalisateur Michel Hazanavicius a annoncé, ce lundi, avoir changé le nom de son prochain film en raison « de la charge symbolique prise par la lettre Z ».

En salle le 17 mai prochain, le long-métrage campé par Romain Duris, Bérénice Bejo ou encore Grégory Gadebois fera l’ouverture du festival de Cannes, le jour même, hors compétition.

«Au vu de la charge symbolique prise par la lettre Z depuis le début de la guerre en Ukraine, et à la demande de cinéastes ukrainiens, j’ai décidé de changer le titre de mon film», a expliqué le réalisateur dans un communiqué.

«Ce titre était peut-être drôle quand nous avons fini le film il y a quelques mois, il ne l’est plus du tout, et je ne peux l’assumer», a-t-il poursuivi. Depuis le début de l’offensive en Ukraine, la lettre Z est en effet devenue le signe de ralliement pro-russe.

Michel Hazanavicius soutient le peuple ukrainien

Une situation qui a donc poussé le réalisateur de «The Artist» à modifier le nom de ce long métrage, précisant qu’il apportait tout son soutien au peuple ukrainien. «Mon film est fait pour apporter de la joie et en aucun cas je ne voudrais qu’il soit associé de près ou de loin à cette guerre», a expliqué Michel Hazanavicius.

Voilà qui est fait ! Ce n’était sans doute pas facile, cela aurait pu réagir plus tôt, mais bravo Michel #Hazanavicius #PanDistribution de #StandWithUkraine





Et de préciser «Je suis donc très heureux d’en changer, et dans cette mesure de marquer mon soutien le plus total au peuple ukrainien», remerciant par la même occasion «toutes les équipes de production, distribution, promotion et exploitation qui ont rendu cette décision possible».

Devenue donc « Coupez ! », cette comédie s'offre tout logiquement une nouvelle affiche également dévoilée ce lundi.

Le long métrage met, quant à lui, en scène une équipe d’acteurs sur le tournage d’un film de zombies. Alors que seul le réalisateur, campé par Romain Duris, semble croire à son projet, il doit composer avec des comédiens et techniciens peu concernés. Mais l’arrivée de vrais zombies va bousculer tout ce petit monde.