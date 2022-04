Michel Polnareff reporte son expérience immersive à Paris

«Polnarêves», qui devait se dérouler à partir du 5 mai au Palace, aura finalement lieu à partir du 2 juin.

En janvier dernier, Michel Polnareff annonçait sur les réseaux sociaux un spectacle immersif à Paris, au Palace. «L'expérience immersive est un voyage extraordinaire conçu avec Michel Polnareff. Ses chansons mythiques et iconiques emportent le spectateur dans une expérience vers l'inattendu et l'explosion d'images musicales», détaillait un communiqué du Palace.

Suite à des défauts de livraison d’une partie du matériel de diffusion permettant de vous faire vivre l’expérience la plus parfaite possible ,nous sommes obligés de décaler au 2 juin « POLNARÊVES » l’expérience immersive de Michel Polnareff au Palace — MICHEL POLNAREFF (@MICHELPOLNAREFF) April 22, 2022

Exposition et concerts à 360°

L’évènement, qui devait se dérouler à compter du 5 mai, aura finalement lieu à partir du 2 juin, comme le rapporte Le Parisien. En cause ? Un souci logistique. «À la suite des défauts de livraison d’une partie du matériel de diffusion permettant de vous faire vivre l’expérience la plus parfaite possible‚ nous sommes obligés de décaler au 2 juin», a précisé le musicien sur Twitter.

Côté programme, l’évènement comprendra une exposition autour de l'univers de Michel Polnareff, durant la journée, ainsi que des concerts immersifs en 360° en soirée. Des images et des documents 100 % inédits seront dévoilés. «On sait que ce sera un spectacle d'avant-garde, un concert du monde d'après mais, pour l'heure, on n'en sait pas plus, il pourrait y avoir des soirs en sa présence, des soirs sans, on parle d'une formule piano-voix, pour l'instant, dans un décor immersif, je n'ai pas toutes les réponses», avait détaillé pour l’AFP Hazis Vardar, directeur du Palace.