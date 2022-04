«Ukrainian Freedom tour» : Des musiciens ukrainiens déposent les armes pour participer à la tournée mondiale

Une tournée symbolique. Soutenu par le Metropolitan Opera de New York et l'Opéra national de Pologne, l’Ukrainian Freedom Orchestra partira en tournée cet été en Europe et aux Etats-Unis. Composé des meilleurs artistes ukrainiens et d'ensembles européens, il comptera dans ses rangs des artistes spécialement démobilisés par le ministre de la culture ukrainien pour ce rendez-vous.

«La musique peut être une arme puissante contre l'oppression. Cette tournée a pour but de défendre l'art ukrainien et ses courageux artistes qui se battent pour la liberté de leur pays», ont expliqué dans un communiqué commun Peter Gelb, directeur général du Met, et Waldemar Dabrowski, directeur du Teatr Wielki-Opéra national de Pologne.

In a gesture of solidarity with the victims of the war in Ukraine, the Met and the @Opera_Narodowa will gather leading Ukrainian musicians into the Ukrainian Freedom Orchestra for a European and American tour from 7/28 to 8/20.





Full press release: https://t.co/Qb2f2qJ3d3 pic.twitter.com/dtYhm00EmS — Metropolitan Opera (@MetOpera) April 25, 2022

La tournée, dont les recettes seront reversées au profit des Ukrainiens, se tiendra du 28 juillet au 20 août prochain. Elle débutera à Varsovie, avant de passer par le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et s’achevera à New York et Washington. Dans l’Hexagone, l’Ukrainian freedom orchestra se produira le 2 août à Orange, dans le cadre du festival d’opéra et de musique classique des Chorégies d’Orange.

Des musiciens spécialement démobilisés pour cette tournée

Dirigé par la cheffe d'orchestre canado-ukrainienne Keri-Lynn Wilson, à l’origine du projet, l'Ukrainian Freedom Tour réunira notamment des musiciens issus de l'Opéra national de Kiev, de l'Orchestre symphonique national d'Ukraine, de l'Orchestre philharmonique de Lviv ou encore de l'Opéra de Kharkiv.

Certains d’entre eux ont bénéficié d’une dérogation spéciale accordée par le ministre de la culture afin de permettre «aux musiciens d'orchestres du pays en âge d’être enrôlés dans l’armée de déposer leurs armes et de prendre leurs instruments et démontrer le pouvoir de l'art sur l'adversité», précise le communiqué.

Le programme réunira également deux stars ukrainiennes de renommée internationale : la soprano Liudmyla Monastyrska et la virtuose Anna Fedorova.