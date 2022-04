Un étonnant inédit de Georges Perec dévoilé ce vendredi et disponible gratuitement

Quarante ans après la mort de Georges Perec, le 3 mars 1982, un inédit de l’auteur sera publié vendredi aux éditions du Seuil. Intitulé «Lieux», cet ouvrage inachevé à la démarche originale, sera également disponible gratuitement sur Internet.

Commencé par Georges Perec en 1969, cet étonnant projet a consisté à décrire douze lieux parisiens, sa ville natale, chacun d’entre eux étant dépeint deux fois par an. Une première fois in situ, une seconde fois d’après ses souvenirs. Mais le projet ne s’arrête pas là.

«Une fois terminé, chaque texte est mis sous enveloppe que je cachète à la cire», avait expliqué l’auteur en 1969 dans une lettre à Maurice Nadeau, son éditeur. Une expérience qu’il comptait reproduire pendant douze ans et censé s’achever en 1980, laissant au total 288 textes sous plis, qu’il prévoyait alors de rouvrir. «Je pense qu’on y verra tout à la fois le vieillissement des lieux, le vieillissement de mon écriture, le vieillissement de mes souvenirs», expliquait-il à l'époque à son éditeur.

Georges Perec, Prix Renaudot en 1965 pour «Les Choses» et Prix Médicis en 1978 pour «La vie, mode d'emploi», s'y est finalement tenu durant six ans, jusqu'en septembre 1975, ce qui donne 133 textes. Jamais publiés, ils sont réunis aujourd’hui dans «Lieux», un ouvrage massif de 612 pages, une centaine d'illustrations couleur et pesant 1,3 kg.

Un ouvrage également accessible gratuitement

Disponible en version papier au prix de 29 euros, l’ouvrage sera également accessible gratuitement et en intégralité sur la toile. Un choix soutenu par la petite-cousine et ayant droit de l'écrivain, Sylvia Richardson, également coordinatrice de ce projet. «L'idée est d'ouvrir Georges à beaucoup plus de lecteurs qu'avec un site payant. Le Seuil a été convaincu. Je leur suis reconnaissante de faire ce pari» a-t-elle expliqué à l’AFP, reconnaissant que commercialement il s’avère risqué.

Il ne reste plus qu’à plonger dans ces textes et les souvenirs de Georges Perec. Un ouvrage qui a nécessité quatre ans de travail afin de retranscrire et ordonner l'ensemble de cette expérience littéraire.