«Top Gun : Maverick» : Tom Cruise présente le film accroché à un avion en plein vol

Tom Cruise n’est jamais à court d’idées. L’acteur de 59 ans a fait une fois de plus sensation jeudi, lors des Cinemacon de Las Vegas, en présentant en avant-première mondiale la suite de «Top Gun», juché en équilibre sur un avion en vol.

Bien connu pour effectuer lui-même toutes ses cascades, Tom Cruise s’est adressé aux propriétaires de salles de cinéma via une vidéo de circonstance. Perché sur un biplan survolant l'Afrique du Sud, il leur a lancé : «Salut tout le monde. J'aurais aimé être là avec vous. Désolé pour le bruit», hurle l'acteur afin de couvrir le bruit des moteurs et les sifflements du vent. Avant d’ajouter : «Comme vous le voyez, nous sommes en train de filmer le dernier épisode en date de "Mission: Impossible"».

Une nouvelle cascade qui a séduit. «Tom fait tout à fond la caisse, tout le temps... et vous ne pouvez pas l'arrêter», a réagi Jerry Bruckheimer, producteur du premier et du second volet de «Top Gun», présent dans la salle à Las Vegas.

Une suite qui promet

Alors que «Top Gun : Maverick» sera officiellement présenté à Cannes le 18 mai prochain, avant de sortir en salle une semaine plus tard, l'intrigue et les détails du film sont maintenus secrets. Mais le film a été immédiatement applaudi sur les réseaux sociaux par les journalistes qui assistaient à la projection organisée par les studios Paramount.

Plus de trente ans après la sortie de «Top Gun» en 1986, cette suite très attendue, initialement prévue en 2020 mais reportée à de maintes reprises en raison de la crise, porte à nouveau à l’écran les aventures du pilote d’élite Pete Michell Maverick, toujours campé par Tom Cruise. Les premières-bandes annonces promettent déjà des cascades aériennes à couper le souffle tournées à bord de véritables avions de chasse et de nombreux clins d’œil au premier volet.

Val Kilmer de retour

Si Tom Cruise reprend son rôle, «Top Gun: Maverick» marque aussi le retour de Val Kilmer, dans le rôle de son rival «Iceman». L’acteur, qui a perdu l'usage de sa voix à la suite d'un traitement pour un cancer de la gorge fait une apparition dans cette suite. «C'est toujours un acteur incroyable, un individu incroyable», a réagi le producteur Jerry Bruckheimer, confessant que Tom Cruise n'aurait pas accepté de faire cette suite sans lui. «Je ne fais pas ce film si Val n'y est pas», aurait déclaré l’acteur selon le producteur.

Tom Cruise, habitué aux films à grand spectacle, se serait également laissé convaincre par le réalisateur Joseph Kosinski, après que ce dernier lui a montré des vidéos tournées par des pilotes de la Navy à l'aide de caméras GoPro durant leurs vols d'entraînement.

Derrière la caméra, Joseph Kosinski succède à Tony Scott, décédé en 2012.