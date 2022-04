Vegedream : Zaho, Naps, M.Pokora...Le rappeur multiple les featurings sur son nouvel album

Particulièrement connu pour son titre «Ramenez la coupe à la maison», le rappeur dévoile ce vendredi 29 avril son nouvel album, «La Boîte De Pandore (LBDP)».

En juillet 2018, quelques jours après la victoire de la France durant la Coupe du monde de football, Vegedream sortait le titre «Ramenez la coupe à la maison». Très rapidement, le single devient un hymne national, repris de toute part. Ce vendredi 29 avril, le rappeur revient un nouvel album, «La Boîte De Pandore (LBDP)».

En pleine promotion de l’album, le rappeur originaire de la Côte d’Ivoire a été reçu toute la semaine par Skyrock dans l’émission Planète Rap. Il a notamment évoqué l’achat qu’il a récemment effectué, comme le rapporte Hip-Hop Corner : un immeuble à Orleans. Un pied de nez à son père, qui lui reprochait de trainer en bas de cet immeuble plus jeune. «C’est une guerre d’égo en fait. Je traînais en bas (de l’immeuble) avec mes gars, il disait : ‘Non, arrêtez de traîner en bas on dirait un gang, on dirait je sais pas quoi’, y’a eu plein de reproches, et du coup bah j’ai racheté. C’est bien, franchement, c’est cool […] J’ai fait des Airbnb.»

Son premier single, sorti le 25 février dernier, en duo avec Naps, figure toujours dans le Top 200. Il cumule désormais plus de 3 millions de streams sur Spotify. Les featurings ne manquent pas sur son nouvel album, qui aligne les pointures : Zaho, M. Pokora, Heuss l’enfoiré… Voici la liste complète des titres en collaboration :

On a l’habitude (Ok many) ft. Naps

Pansement ft. Nej

Redescends ft. Zaho

Plus jamais ft. M.Pokora

C’est quoi le boulot ft Heuss l’enfoiré

Pandémie ft. Negrito

Ça va bien se passer ft Ivorian Doll

Pour nous ft. Tayc

La Boîte De Pandore, Vegedream, Universal Music